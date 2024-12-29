В Турции допустили перенос президентских выборов с 2028 на 2027 год
Правящая партия в Турции допустила перенос выборов президента с 2028 на 2027 год
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 29 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (Ak Parti) Мустафа Элиташ допустил возможность переноса президентских выборов в республике с 2028 на ноябрь 2027 года.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил в субботу, что оппозиция, в случае продолжения тяжёлой экономической ситуации в стране, будет бороться за проведение досрочных президентских выборов в стране в 2025 году. Представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti, АКР) Омер Челик ранее заявил, что в повестке правительства нет досрочных президентских выборов, это было бы безумием на фоне геополитической ситуации. Досрочные выборы президента могут состояться в Турции за год или полгода до 2028 года, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган может снова стать сильнейшим кандидатом, написала ранее газета Hürriyet.
"Это положение содержится в Конституции. Наиболее благоприятные даты для проведения местных и всеобщих выборов - октябрь и ноябрь. Это также может быть первая неделя декабря. На мой взгляд, проведение выборов 2028 года в ноябре 2027 года - это подходящее время, правильное время", - приводит его слова газета Türkiye.
На выборах в мае 2023 года Эрдоган был переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей во втором туре. Оппозиция Турции, исходя из сложной экономической ситуации, время от времени призывает к досрочным выборам. Так, лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель заявил 7 сентября, что партия готова участвовать в досрочных выборах самое позднее в ноябре 2025 года, оппозиция при этом уверена в своей победе. Эрдоган в свою очередь назвал фальшивыми рассуждения оппозиции о необходимости досрочных президентских выборов. Следующие всеобщие выборы должны состояться весной 2028 года.
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