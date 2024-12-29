Следствие может арестовать имущество руководства "Кухни на районе"
Следствие рассматривает вопрос об аресте имущества руководства "Кухни на районе"
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАнтон Лозин в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Антон Лозин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Следствие рассматривает вопрос об аресте имущества руководства "Кухни на районе", обвиняемого в массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
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"По уголовному делу необходимо рассмотреть вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемых с целью принятия мер обеспечительного характера", - сказано в материалах.
Помимо этого, отмечается там, следователь намерен получить заключения назначенных экспертиз, результаты санитарно – эпидемиологического расследования, допросить специалистов Роспотребнадзора, установить и допросить всех потерпевших, провести выемки медицинских документов потерпевших и назначить по каждому из них судебно-медицинские экспертизы, допросить в качестве свидетелей сотрудников ООО "Локалкитчен", осуществлявших приготовление салата "Лобио".
По делу под домашним арестом содержатся гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. Также арестован повар Карим Норматов. Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).
Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.