https://ria.ru/20241229/sledstvie-1992005219.html

Следствие может арестовать имущество руководства "Кухни на районе"

Следствие может арестовать имущество руководства "Кухни на районе" - РИА Новости, 29.12.2024

Следствие может арестовать имущество руководства "Кухни на районе"

Следствие рассматривает вопрос об аресте имущества руководства "Кухни на районе", обвиняемого в массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен", сказано в... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:24:00+03:00

2024-12-29T17:24:00+03:00

2024-12-29T17:24:00+03:00

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Следствие рассматривает вопрос об аресте имущества руководства "Кухни на районе", обвиняемого в массовом отравлении людей лобио из "Локалкитчен", сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "По уголовному делу необходимо рассмотреть вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемых с целью принятия мер обеспечительного характера", - сказано в материалах. Помимо этого, отмечается там, следователь намерен получить заключения назначенных экспертиз, результаты санитарно – эпидемиологического расследования, допросить специалистов Роспотребнадзора, установить и допросить всех потерпевших, провести выемки медицинских документов потерпевших и назначить по каждому из них судебно-медицинские экспертизы, допросить в качестве свидетелей сотрудников ООО "Локалкитчен", осуществлявших приготовление салата "Лобио". По делу под домашним арестом содержатся гендиректор компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин, руководитель отдела качества "Локалкитчен" Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. Также арестован повар Карим Норматов. Уголовное дело возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.

https://ria.ru/20241224/sud-1990920067.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)