https://ria.ru/20241229/samolet-1992011148.html

Токаев наградил казахстанцев, спасавших пассажиров самолета AZAL

Токаев наградил казахстанцев, спасавших пассажиров самолета AZAL - РИА Новости, 29.12.2024

Токаев наградил казахстанцев, спасавших пассажиров самолета AZAL

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил граждан, принявших участие в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолёта в Актау, сообщает в... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:29:00+03:00

2024-12-29T18:29:00+03:00

2024-12-29T18:29:00+03:00

в мире

грозный

актау

казахстан

касым-жомарт токаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 29 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил граждан, принявших участие в спасении пассажиров потерпевшего крушение самолёта в Актау, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение в Мангистауской области", - говорится в сообщении. Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241227/pvo-1991755426.html

https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html

грозный

актау

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грозный, актау, казахстан, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный