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На Западе предположили, какой город Россия освободит после Красноармейска - РИА Новости, 29.12.2024
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12:31 29.12.2024 (обновлено: 12:53 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/rossiya-1991981415.html
На Западе предположили, какой город Россия освободит после Красноармейска
На Западе предположили, какой город Россия освободит после Красноармейска - РИА Новости, 29.12.2024
На Западе предположили, какой город Россия освободит после Красноармейска
Краматорск может стать следующим городом, который освободят российские войска после Красноармейска (украинское название Покровск), пишет The New Statesman. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:31:00+03:00
2024-12-29T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
красноармейск
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Краматорск может стать следующим городом, который освободят российские войска после Красноармейска (украинское название Покровск), пишет The New Statesman."Если российские войска освободят Покровск они могут двинуться дальше к следующей цели — промышленному городу Краматорску неподалеку. Одним из основных промышленных активов является Краматорский машиностроительный завод, который производит горно-шахтное оборудование, доменные печи, а также военную технику, а именно комплектующие для ледоколов и подводных лодок", — говорится в материале.Отмечается, что некоторые западные эксперты и военные игнорируют ситуацию на поле боя и продолжают фантазировать о победе Украины.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html
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украина
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в мире, украина, россия, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Красноармейск
На Западе предположили, какой город Россия освободит после Красноармейска

NS: после Красноармейска Россия может освободить Краматорск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Краматорск может стать следующим городом, который освободят российские войска после Красноармейска (украинское название Покровск), пишет The New Statesman.
"Если российские войска освободят Покровск они могут двинуться дальше к следующей цели — промышленному городу Краматорску неподалеку. Одним из основных промышленных активов является Краматорский машиностроительный завод, который производит горно-шахтное оборудование, доменные печи, а также военную технику, а именно комплектующие для ледоколов и подводных лодок", — говорится в материале.
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