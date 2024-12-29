https://ria.ru/20241229/putin-1991992152.html

Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау

Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау - РИА Новости, 29.12.2024

Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили крушение самолета у Актау, сообщили в Кремле. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:07:00+03:00

2024-12-29T15:07:00+03:00

2024-12-29T15:39:00+03:00

в мире

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владимир путин

ильхам алиев

дмитрий песков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили крушение самолета у Актау, сообщили в Кремле. "Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне лидеры двух стран уже обсуждали трагедию с самолетом AZAL. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Он еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.В пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета. Основные заявления:

https://ria.ru/20241225/samolet-1991203581.html

https://ria.ru/20241228/aktau-1991934011.html

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Варвара Скокшина

в мире, грозный, россия, актау, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный