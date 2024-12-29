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На Западе раскрыли, с чего США начнут переговоры по Украине - РИА Новости, 29.12.2024
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16:20 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/peregovory-1992000211.html
На Западе раскрыли, с чего США начнут переговоры по Украине
На Западе раскрыли, с чего США начнут переговоры по Украине - РИА Новости, 29.12.2024
На Западе раскрыли, с чего США начнут переговоры по Украине
Перед началом переговоров по Украине Западу необходимо правильно оценить ситуацию в зоне конфликта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:20:00+03:00
2024-12-29T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Перед началом переговоров по Украине Западу необходимо правильно оценить ситуацию в зоне конфликта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления", — считает он.По словам аналитика, именно неправильная оценка положения дел приведет к тому, что Запад и США вступят в переговоры, полагая, что у них на руках имеется намного больше козырей, чем на самом деле."Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России", — добавил Меркурис.По его мнению, именно эта неспособность правильно оценить потенциал российских сил объясняет катастрофу ВСУ, которая сейчас разворачивается в зоне СВО.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954873.html
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в мире, россия, украина, москва, юрий ушаков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, с чего США начнут переговоры по Украине

Меркурис: США важно правильно оценить ситуацию на Украине перед переговорами

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Перед началом переговоров по Украине Западу необходимо правильно оценить ситуацию в зоне конфликта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления", — считает он.
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По словам аналитика, именно неправильная оценка положения дел приведет к тому, что Запад и США вступят в переговоры, полагая, что у них на руках имеется намного больше козырей, чем на самом деле.
"Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России", — добавил Меркурис.
По его мнению, именно эта неспособность правильно оценить потенциал российских сил объясняет катастрофу ВСУ, которая сейчас разворачивается в зоне СВО.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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