https://ria.ru/20241229/koreja-1991990674.html

В Южной Корее объявили семидневный траур из-за крушения самолета

В Южной Корее объявили семидневный траур из-за крушения самолета - РИА Новости, 29.12.2024

В Южной Корее объявили семидневный траур из-за крушения самолета

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок объявил семидневный национальный траур с 29 декабря по 4... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:52:00+03:00

2024-12-29T14:52:00+03:00

2024-12-29T14:53:00+03:00

в мире

южная корея

муан

кванджу

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок объявил семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января включительно из-за крушения самолета в Муане, его заявление распространил офис премьера Республики Корея. "Правительство объявляет с сегодняшнего дня по 4 января (включительно) семидневный национальный траур, в рамках которого будут организованы совместные траурные залы в аэропорту Муана, провинции Чолла-Намдо, Кванджу, Сеуле, Седжоне и еще 17 регионах для выражения соболезнований", - говорится в заявлении. Также сообщается, что все министерства, учреждения местных властей и государственные учреждения приспустят государственные флаги, а госслужащие будут носить траурные ленты, чтобы почтить память погибших. "Еще раз выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Правительство сделает все возможное для ликвидации последствий аварии", - заявило правительство. Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Уже 177 человек были признаны погибшими, поиски двоих продолжаются, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.

https://ria.ru/20241229/koreja-1991989594.html

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, муан, кванджу, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане