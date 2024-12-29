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Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета - РИА Новости, 29.12.2024
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14:33 29.12.2024 (обновлено: 15:05 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/koreja-1991989594.html
Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета
Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета - РИА Новости, 29.12.2024
Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета
Найдены оба черных ящика упавшего в Южной Корее самолета Jeju Air, сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:33:00+03:00
2024-12-29T15:05:00+03:00
в мире
южная корея
муан
бангкок
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Найдены оба черных ящика упавшего в Южной Корее самолета Jeju Air, сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.&quot;Черные ящики самолета, включая регистратор голосовых данных, изъят в 11:30 (5:30 мск), и регистратор полетных данных, изъят в 14:24 (8:24 мск), были успешно извлечены&quot;, — уточнили в ведомстве.На основе данных черных ящиков и других материалов комиссия по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий планирует установить подробные обстоятельства аварии, включая ее причины и события, предшествующие инциденту. На место катастрофы прибыли восемь авиационных следователей и девять инспекторов авиабезопасности, которые проводят первичное расследование аварии. Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Произошло возгорание. Уже 177 человек признали погибшими, поиски двоих продолжаются. Выжили два члена экипажа самолета — женщина и мужчина, их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета

В Южной Корее нашли черные ящики упавшего в Муане самолета

© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Найдены оба черных ящика упавшего в Южной Корее самолета Jeju Air, сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
«

"Черные ящики самолета, включая регистратор голосовых данных, изъят в 11:30 (5:30 мск), и регистратор полетных данных, изъят в 14:24 (8:24 мск), были успешно извлечены", — уточнили в ведомстве.

Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
СМИ назвали основные версии крушения самолета в Южной Корее
12:25
На основе данных черных ящиков и других материалов комиссия по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий планирует установить подробные обстоятельства аварии, включая ее причины и события, предшествующие инциденту.
На место катастрофы прибыли восемь авиационных следователей и девять инспекторов авиабезопасности, которые проводят первичное расследование аварии.
Крушение самолета в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск).

Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск).

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 10
© AP Photo / Maeng Dae-hwan

Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.

Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.

© AP Photo / Maeng Dae-hwan
2 из 10
© AP Photo / Maeng Dae-hwan

На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Предположительно, почти все пассажиры погибли.

Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Предположительно, почти все пассажиры погибли.

© AP Photo / Maeng Dae-hwan
3 из 10
© AP Photo / Ahn Young-joon

На фото: спасатели возле обломков самолета.

Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

На фото: спасатели возле обломков самолета.

© AP Photo / Ahn Young-joon
4 из 10
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Как уточнили в Jeju Air, возраст воздушного судна составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило.

Спасатели осматривают обломки пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

Как уточнили в Jeju Air, возраст воздушного судна составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
5 из 10
© AP Photo / Ahn Young-joon

Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Военные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 10
© AP Photo / Maeng Dae-hwan

По словам очевидцев, самолет сделал две попытки посадки. Во время второго захода пилоты попытались выполнить приземление на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и самолет продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.

Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

По словам очевидцев, самолет сделал две попытки посадки. Во время второго захода пилоты попытались выполнить приземление на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и самолет продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.

© AP Photo / Maeng Dae-hwan
7 из 10
© AP Photo / Ahn Young-joon

После инцидента в аэропорту Муан отменили все внутренние и международные рейсы.

Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

После инцидента в аэропорту Муан отменили все внутренние и международные рейсы.

© AP Photo / Ahn Young-joon
8 из 10
© AP Photo / Park Ki-woong

На фото: родственники и близкие пассажиров самолета.

Родственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея

На фото: родственники и близкие пассажиров самолета.

© AP Photo / Park Ki-woong
9 из 10
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой.

Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
10 из 10

Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск).

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 10

Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.

© AP Photo / Maeng Dae-hwan
2 из 10

На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Предположительно, почти все пассажиры погибли.

© AP Photo / Maeng Dae-hwan
3 из 10

На фото: спасатели возле обломков самолета.

© AP Photo / Ahn Young-joon
4 из 10

Как уточнили в Jeju Air, возраст воздушного судна составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
5 из 10

Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 10

По словам очевидцев, самолет сделал две попытки посадки. Во время второго захода пилоты попытались выполнить приземление на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и самолет продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.

© AP Photo / Maeng Dae-hwan
7 из 10

После инцидента в аэропорту Муан отменили все внутренние и международные рейсы.

© AP Photo / Ahn Young-joon
8 из 10

На фото: родственники и близкие пассажиров самолета.

© AP Photo / Park Ki-woong
9 из 10

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
10 из 10
Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Произошло возгорание.
Уже 177 человек признали погибшими, поиски двоих продолжаются. Выжили два члена экипажа самолета — женщина и мужчина, их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.
Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Кадры крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
13:54
 
В миреЮжная КореяМуанБангкокBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
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