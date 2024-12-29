https://ria.ru/20241229/koreja-1991989594.html

Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета

Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета - РИА Новости, 29.12.2024

Найдены черные ящики упавшего в Южной Корее самолета

Найдены оба черных ящика упавшего в Южной Корее самолета Jeju Air, сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:33:00+03:00

2024-12-29T14:33:00+03:00

2024-12-29T15:05:00+03:00

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boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Найдены оба черных ящика упавшего в Южной Корее самолета Jeju Air, сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея."Черные ящики самолета, включая регистратор голосовых данных, изъят в 11:30 (5:30 мск), и регистратор полетных данных, изъят в 14:24 (8:24 мск), были успешно извлечены", — уточнили в ведомстве.На основе данных черных ящиков и других материалов комиссия по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий планирует установить подробные обстоятельства аварии, включая ее причины и события, предшествующие инциденту. На место катастрофы прибыли восемь авиационных следователей и девять инспекторов авиабезопасности, которые проводят первичное расследование аварии. Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Произошло возгорание. Уже 177 человек признали погибшими, поиски двоих продолжаются. Выжили два члена экипажа самолета — женщина и мужчина, их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.

https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

https://ria.ru/20241229/kadry-1991986966.html

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в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане