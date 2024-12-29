Крушение самолета в Южной Корее
Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск).
Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск).
Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.
Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.
На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Предположительно, почти все пассажиры погибли.
На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Предположительно, почти все пассажиры погибли.
На фото: спасатели возле обломков самолета.
На фото: спасатели возле обломков самолета.
Как уточнили в Jeju Air, возраст воздушного судна составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило.
Как уточнили в Jeju Air, возраст воздушного судна составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило.
Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта.
По словам очевидцев, самолет сделал две попытки посадки. Во время второго захода пилоты попытались выполнить приземление на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и самолет продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.
По словам очевидцев, самолет сделал две попытки посадки. Во время второго захода пилоты попытались выполнить приземление на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и самолет продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.
После инцидента в аэропорту Муан отменили все внутренние и международные рейсы.
После инцидента в аэропорту Муан отменили все внутренние и международные рейсы.
На фото: родственники и близкие пассажиров самолета.
На фото: родственники и близкие пассажиров самолета.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой.