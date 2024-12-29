Крушение самолета в Южной Корее

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По словам очевидцев, самолет сделал две попытки посадки. Во время второго захода пилоты попытались выполнить приземление на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и самолет продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости.