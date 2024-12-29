https://ria.ru/20241229/kadry-1991986966.html

Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее

Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024

Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее

Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:54:00+03:00

2024-12-29T13:54:00+03:00

2024-12-29T14:24:00+03:00

в мире

южная корея

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бангкок

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее.Как кадрах видно, как самолет продолжает быстро перемещаться после приземления на взлетно-посадочную полосу, после чего сталкивается со стеной, что приводит к взрыву.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Агентство Ренхап со ссылкой на местные власти сообщило, что, предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

https://ria.ru/20241229/muan-1991963711.html

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Кадры крушения самолета в Южной Корее Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы. 2024-12-29T13:54 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане