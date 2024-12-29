Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 29.12.2024 (обновлено: 14:24 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/kadry-1991986966.html
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:54:00+03:00
2024-12-29T14:24:00+03:00
в мире
южная корея
муан
бангкок
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991962042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c8ccf85cdf745d19a6c152b3c20754b.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее.Как кадрах видно, как самолет продолжает быстро перемещаться после приземления на взлетно-посадочную полосу, после чего сталкивается со стеной, что приводит к взрыву.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Агентство Ренхап со ссылкой на местные власти сообщило, что, предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
https://ria.ru/20241229/muan-1991963711.html
южная корея
муан
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
2024-12-29T13:54
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991962042_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0327276fe3d6fc16efeae192d6977037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее

Появились кадры авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 в Южной Корее

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее.
Как кадрах видно, как самолет продолжает быстро перемещаться после приземления на взлетно-посадочную полосу, после чего сталкивается со стеной, что приводит к взрыву.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
СМИ назвали основные версии крушения самолета в Южной Корее
12:25
Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.
На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Агентство Ренхап со ссылкой на местные власти сообщило, что, предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В аэропорту Муан отменили все рейсы из-за крушения самолета
08:37
 
В миреЮжная КореяМуанБангкокBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала