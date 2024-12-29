https://ria.ru/20241229/kadry-1991986966.html
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:54:00+03:00
2024-12-29T13:54:00+03:00
2024-12-29T14:24:00+03:00
в мире
южная корея
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бангкок
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись крушения самолета Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air в городе Муан в Южной Корее.Как кадрах видно, как самолет продолжает быстро перемещаться после приземления на взлетно-посадочную полосу, после чего сталкивается со стеной, что приводит к взрыву.Авиакатастрофа с Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air произошла около 9:07 утра (3:07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо ВПП.На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — из пассажиров там находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.Агентство Ренхап со ссылкой на местные власти сообщило, что, предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.Посольство России в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
2024-12-29T13:54
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в мире, южная корея, муан, бангкок, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Бангкок, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
Появились кадры авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 в Южной Корее