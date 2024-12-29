https://ria.ru/20241229/gelman-1991950399.html
ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана*
ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана* - РИА Новости, 29.12.2024
ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана*
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*, в которой он требовал исключить его из данного реестра,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:35:00+03:00
2024-12-29T04:35:00+03:00
2024-12-29T04:35:00+03:00
марат гельман
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31157/66/311576660_0:50:2827:1640_1920x0_80_0_0_df581e25d8b0712e7f1f9b58726c0719.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*, в которой он требовал исключить его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Гельману Марату Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - рассказал собеседник агентства. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, галерист отрицал получение денежных средств или иного имущества от иностранных источников для создания и распространения сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, и не принимал участия в создании материалов для СМИ-иноагентов. Гельмана* несколько раз штрафовали за неуказание маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. В ноябре Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240709/gelman-1958398496.html
https://ria.ru/20241011/akter-1977508912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат гельман, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Марат Гельман, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана*
ВС РФ не стал рассматривать жалобу Гельмана об исключении его из СМИ-иноагентов
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*, в которой он требовал исключить его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гельману Марату Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - рассказал собеседник агентства.
Гельмана* признали иноагентом в 2021 году. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, галерист отрицал получение денежных средств или иного имущества от иностранных источников для создания и распространения сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, и не принимал участия в создании материалов для СМИ-иноагентов.
Гельмана
* несколько раз штрафовали за неуказание маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.
В ноябре Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
Ранее МВД РФ
объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов