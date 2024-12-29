https://ria.ru/20241229/gelman-1991950399.html

ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана*

ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана* - РИА Новости, 29.12.2024

ВС не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом Гельмана*

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*, в которой он требовал исключить его из данного реестра,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:35:00+03:00

2024-12-29T04:35:00+03:00

2024-12-29T04:35:00+03:00

марат гельман

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*, в которой он требовал исключить его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Гельману Марату Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - рассказал собеседник агентства. Гельмана* признали иноагентом в 2021 году. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, галерист отрицал получение денежных средств или иного имущества от иностранных источников для создания и распространения сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, и не принимал участия в создании материалов для СМИ-иноагентов. Гельмана* несколько раз штрафовали за неуказание маркировки в публикациях в интернете и за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. В ноябре Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее МВД РФ объявляло его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточнялось.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240709/gelman-1958398496.html

https://ria.ru/20241011/akter-1977508912.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марат гельман, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия