https://ria.ru/20241229/elochka-1761518886.html

Елка, сосна или пихта: как выбрать новогоднее дерево - советы эксперта

Как выбрать елку на Новый Год: правила выбора живого или искусственного дерева

Елка, сосна или пихта: как выбрать новогоднее дерево - советы эксперта

Празднование Нового года трудно представить без ели. Сейчас на рынке богатый выбор живых и искусственных деревьев, зеленых и других цветов, с шишками или... РИА Новости, 29.12.2024

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Празднование Нового года трудно представить без ели. Сейчас на рынке богатый выбор живых и искусственных деревьев, зеленых и других цветов, с шишками или светодиодами на иголках, разной высоты высоты и ширины. Как выбрать елку для дома, чтобы новогодний символ гармонично вписался в интерьер квартиры и простоял долго, - в материале РИА Новости.Разновидности новогодних деревьевВ список важных предновогодних задач, помимо подготовки подарков, входит выбор елки. Трудно представить праздник без нарядного дерева, щедро увешанного шариками и гирляндами. Сегодня дома ставят не только елки и сосны. Кроме того, существенно расширился ассортимент декора.Какие деревья можно купить к Новому году:1. Ель. Дерево ценят за приятный хвойный аромат, стойкий, свежий и ненавязчивый. Для праздника подходят разные виды елок, отличающиеся цветом, длиной иголок и ценой. Разновидности:2. Сосна. Первое достоинство сосны — опрятный внешний вид: дерево всегда выглядит пушистым и нарядным. Второе — иголки: длинные, тонкие и потому, в отличие от хвоинок елки, не такие колючие. Еще один плюс — длительность использования, говорит эксперт Александр Кузнецов, руководитель онлайн-магазина живых елок:"Сосна в среднем стоит три недели и не осыпается. У обычной русской ели биологический срок жизни короче, из-за чего опадание хвои может начаться уже через 10 дней".Отличительная особенность сосны — сильный аромат и активное выделение смолы, что устраивает далеко не всех (можно испачкаться в процессе украшения).3. Пихта. В природе существует около полусотни разновидностей этого вечнозеленого хвойника, отличающегося пышной и мягкой хвоей, правильной формой и приятным запахом. Для Нового года принято использовать кавказскую пихту (она же — датская ель, пихта Нордмана). Ее родина - Кавказ, однако хвойник хорошо прижился в Западной Европе, в частности, в Дании. Дерево с голубоватым оттенком неприхотливо, хорошо чувствует себя в помещении, иголки долго не осыпаются. Аромат не такой сильный, как у обыкновенной или голубой ели. Также в качестве новогоднего атрибута используют пихту Фрайзера.4. Туя. Декоративное растение относится к хвойным, хотя вместо привычных хвоинок у него и налегающие друг на друга чешуйки. Оно может дополнить праздничное убранство. Насыщенный зеленый цвет, богатый выбор размеров (маленькие туи в горшках красиво встанут на подоконнике или письменном столе) и доступность являются отличительным чертами этих растений.Виды новогодних елокТуя, пихта или ветки можжевельника — свобода в выборе новогодних деревьев пока не приуменьшила популярности елок, которые по-прежнему входят в топ продаж:"По опыту могу сказать, что перед Новым годом чаще всего покупают русские ели и сосны – деревья, относящиеся к эконом-сегменту. Также пользуются спросом датские елки и пихты Фрайзера, это уже средний и премиум-сегмент", - отмечает Александр Кузнецов.Когда человек останавливает свой выбор на классической новогодней елке, встает вопрос: какую брать? Живую или искусственную? У каждого варианта есть свои особенности, которые важно учитывать при покупке:Живая ель1. Живая ель срезанная.Для многих живая елка — это семейная традиция. Срубленное дерево при должном уходе будет радовать внешним видом и запахом не один день. Но после праздников елку нужно утилизировать, отдав на переработку.Тем, кто любит настоящие елки, но против вырубки (даже легальной), может подойти вариант в горшке.2. Живая елка в горшке.В горшках продают, как правило, елки небольших размеров. Такие деревья хорошо чувствуют себя в помещении, из-за медленных темпов роста могут подойти для многолетнего использования. Когда надоест держать такое дерево дома, его можно высадить в грунт.Искусственная ельОсновное преимущество — возможность неоднократного использования. Отсутствие хвойного запаха могут компенсировать специальные ароматизаторы. Но для хранения такой елки потребуется дополнительное место на антресоли или в гардеробе.Где покупать живую ельПриятный аромат живой ели не сравнить ни с чем. Несколько дней, а то и несколько недель дерево будет радовать домочадцев, наполняя квартиру запахом леса. Где можно купить живую новогоднюю елку:Любой из указанных вариантов не вредит экосистеме в случае, если торговля легальна и деревья специально выращивались для продажи или были срублены в лесу при противопожарных или строительных работах, прореживании лесополосы и т.д.Законность сделки определяет наличие у продавца:Базары для продажи елей оформляют соответствующим образом: ограждают, красиво освещают, снабжают вывеской с названием, юридическим адресом, графиком работы.Если хочется самому срубить елку, необходимо обратиться в местное управление лесного хозяйства. Там расскажут, что нужно для оформления разрешения, какие делянки для этого предназначены.Самовольная вырубка незаконна и грозит штрафом (4000 рублей для простых граждан, до 40 000 рублей для должностных и до 300 000 рублей для юридических лиц), в некоторых случаях — исправительными работами и/или лишением свободы.Когда покупать елкуЕдиного мнения по вопросу, когда лучше покупать елку, нет. Тем, кто ценит большой выбор, не любит суету и спешку, можно озадачиться подбором как только начнется активная торговля. Происходит это, как правило, в начале декабря. Опасность такой заблаговременной покупки кроется в том, что к Новому году числу живое дерево осыплется, поэтому в этом случае лучше выбрать искусственную ель.Выбор дерева накануне Нового года имеет свои достоинства и недостатки. Елка не успеет надоесть, создаст приподнятое настроение как раз к торжеству. Однако ассортимент деревьев в конце месяца уже не такой богатый, как в начале сезона елочной торговли.Можно выбрать "золотую середину", отправившись за новогодней елкой во второй половине декабря или, если речь идет о приобретении онлайн, сделать предварительный заказ:"Я рекомендую делать предзаказ на понравившуюся ель, — говорит эксперт Александр Кузнецов. — И тогда дерево уже привезут в определенную дату. Откладывать покупку на 31 декабря не советую: не факт, что цена на елки будет ниже, да и выбор останется небогатым. В прошлом году деревья на складах стали заканчиваться уже 25 декабря. Да и в последний день года тяжело украсить елку, поскольку хватает других забот: приготовить праздничный ужин, нарядиться, упаковать подарки".Как выбрать живую елкуПеред покупкой важно выбрать место под елку и измерить его габариты.На что важно обратить внимание при покупке живой елки:Как выбрать искусственную елкуПодготовка к покупке искусственной ели, как и настоящей, начинается с выбора места, где она будет стоять. В маленькую комнату резонно взять небольшое дерево, в просторный зал можно поставить новогоднюю елку повыше. Важно помнить о том, что после каникул дерево со всеми украшениями придется где-то хранить.Отличительная черта искусственного дерева — материал, из которого оно изготовлено. Современные производители чаще всего используют поливинилхлорид, нарезая из него хвою, добавляя светодиодные нити, используя ПВХ-леску. Такие ели являются одними из самых доступных по цене. Литые деревья из резины (PE-резина) смотрятся как настоящие, отличаются красотой и долговечностью. К недостаткам можно отнести высокую по сравнению с моделями из ПВХ стоимость.Основная опасность искусственной елки — токсичность. Наличие стойкого запаха пластмассы негативно отражается не только на настроении, но и на здоровье. Потому покупать ели следует при наличии бумаг, подтверждающих безопасность материалов, — сертификатов соответствия и пожарной безопасности.На что еще важно обратить внимание:Уход за новогодней ельюПравильный уход дольше сохранит жизнь настоящей елки и продлит срок службы искусственной. При покупке живой нужно решить вопрос с транспортировкой. Если вы понесете дерево в руках, стоит выбрать ближайший к дому елочный базар. Перевозка на машине требует аккуратного размещения в салоне или на крыше багажника. Само дерево следует аккуратно упаковать и перевязать.О чем еще важно помнить:Основная причина, которая может ускорить осыпание хвои, — пересушивание ели, говорит эксперт:"Не стоит ставить елку рядом с батарей, камином или другим нагревательным прибором, — рассказывает Александр Кузнецов. — Это негативно скажется на состоянии дерева. А вот регулярное опрыскивание веток, напротив, пойдет елке на пользу".Уход за искусственной елью требует, в первую очередь, бережного отношения к ее сборке и разборке. Ветки следует аккуратно распрямлять, давая хвоинкам самостоятельно принять правильное положение. Как правило, на то, чтобы полностью распушиться, дереву требуется два-три дня.Одни искусственные ели можно мыть, другие — протирать влажной тряпочкой. Особенности влажного ухода указаны в инструкции, потому не будет лишним ее прочитать.Правильное хранение напрямую влияет на внешний вид синтетического дерева. Такие ели рекомендуется убирать в коробку или контейнер и ставить в теплое помещение, в котором нет высокой влажности и скачков температуры. Уличный неотапливаемый гараж или сырой подвал для елки не подойдут.Утилизация живой елкиКогда новогодние праздники подходят к концу, обычно встает вопрос, куда деть елку? Не стоит спешить и выбрасывать ее на помойку — хвойник еще может пригодиться."Есть специальная программа "Подари елке вторую жизнь", в рамках которой деревья, оставшиеся после праздника, направляют на переработку, к примеру, их них делают мульчу (органическое покрытие для почвы, улучшающее ее свойства, — прим. ред.)", - поясняет Александр Кузнецов.Помимо этого, новогодние деревья можно использовать в декоративных целях (например, для обустройства клумбы на даче), для растопки печей, в зоопарках и центрах реабилитации животных (для вольеров, как кормовую базу). Как правило, уже в середине января в городах начинают работать специальные пункты приема.Если не получается самостоятельно сдать ель на переработку, можно воспользоваться услугой по вывозу и утилизации деревьев, которую предлагают некоторые фирмы.

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