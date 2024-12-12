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Рождественский сочельник 2025: история и традиции навечерия Рождества Христова
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Религия
 
17:35 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sochelnik-1842547419.html
Рождественский сочельник-2025: когда отмечается, традиции и запреты
Рождественский сочельник 2025: история и традиции навечерия Рождества Христова
Рождественский сочельник-2025: когда отмечается, традиции и запреты
Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, православные христиане отмечают 6 января, а католики – 24 декабря. Что означит этот праздник для... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:35
2024-12-12T17:35
религия
общество
рождество христово
рождественский пост
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, православные христиане отмечают 6 января, а католики – 24 декабря. Что означит этот праздник для верующих, как готовиться к торжеству, традиции, приметы и запреты — в материале РИА Новости.Рождественский сочельник-2025Рождественский сочельник – канун Рождества и последний день Филиппова поста. В это время проходят главные приготовления к Рождеству, принято проводить его в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.Какого числа начинаетсяЕжегодно сочельник православные христиане отмечают накануне Рождества – 6 января, а католики – 24 декабря. Для первых эта дата наступит уже в наступающем 2025 году, а для вторых — еще в уходящем 2024-м. В 2025 году дата последнего и самого строгого дня сорокадневного православного поста, в который запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, выпадает на понедельник.Как по народному называется праздникДругие названия Рождественского сочельника в народе – Свят-вечер, Сочевник, Коляда, навечерье Рождества Христова. По преданию, у наших предков существовала традиция особо отмечать Свят-вечер. Люди верили, что сама природа в этот праздничный день одаривает человека здоровьем и благополучием.ИсторияПразднование навечерия Рождества Христова в православии было установлено в IV веке. А в период с V по VIII век были написаны священные песнопения для рождественских богослужений.Сочельник от слова “сочиво” – традиционное праздничное, постное блюдо – вареная крупа с медом, орехами и сухофруктами. Сочиво изначально готовилось из размоченных зерен пшеницы и мёда."Блюдо это очень древнее и, возможно, сохранившееся с языческих времён. Например, кутья – блюдо, которое подают на поминках, тоже варится из зерновых. То есть как зерно закапывают в землю, чтобы оно проросло для новой жизни, так и поедание зерновых - обряд перехода в новую жизнь", – комментирует Анна Бахтиярова, религиовед и историк.Традиции и особенностиСо временем в сочельнике тесно переплелись языческие и православные традиции. Так, например, люди посещали торжественные церковные службы и в то же время устраивали шумные святочные забавы.По словам Анны Бахтияровой, в церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером с вечерней службы. В сочельник (навечерие) Рождества принято воздерживаться от пищи до вечера, когда служится литургия. В народе было принято не есть до первой звезды (пока на небе не появится первая звезда) – символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о Рождении Христа.Историк уточняет, что обычай этот пошел от монастырской традиции: в сочельник служилась длинная служба, которая заканчивалась вечером, все это время монахи конечно же не могли есть. А перед всенощным бдением необходимо было подкрепиться. Для того и готовилось сочиво, которое вкушалось уже с наступлением ранних зимних сумерек, и на небе, как правило уже присутствовала звезда."Сегодня также в сочельник соблюдается строгий пост – пищу можно вкушать один раз после вечерни. Во время этой службы на середину храма выносится свеча – символ Вифлеемской звезды. Раньше вечерня служилась днем 6 января. После вечерни служится Рождественская всенощная, а затем литургия", – поясняет эксперт.У православныхВ преддверии Рождества принято попросить прощения у людей, которых обидели вольно или невольно в течение года; не следует злословить, ругаться и выяснять отношения. Хозяйки, как правило, делают уборку, а затем приступают к приготовлению праздничных блюд.Праздничному ужину отводится особое значение. По народному обычаю на стол ставят 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главное блюдо – сочиво из цельных зерен риса или пшеницы, с добавлением мака, меда, грецких орехов, кураги, чернослива, изюма. Подают также овощные салаты и рагу, запеченную рыбу, грибы, соленья, постный борщ с пампушками, постные голубцы и вареники. Готовят узвар из сухофруктов с медом, фруктовые и ягодные кисели, пряники, маковые рулеты, запеченные яблоки с медом и орехами. Начинают трапезу после появления первой звезды на небе с молитвы, в которой прославляют Христа. В первую очередь следует отведать сочиво, после чего приступают к остальным блюдам.Одна из народных традиций сохранилась до наших дней — гадание. Девушки, как правило, гадали на суженного, а семейные люди на урожай. Анна Бахтиярова отмечает, что гадание – это не христианская традиция, и церковь его запрещает. А вот другой обычай, имеющие языческие корни, трансформировались в песни, славящие Христа и Богородицу. Это колядки. Хотя раньше значение этого слова различалось в зависимости от региона. Например, в Новгородской губернии колядой называли подарки, полученные при хождении по домам для христославия. На севере коляда – Рождественский сочельник. У белорусов колядовать означало Христа славить."Колядовать, опять же в зависимости от местности, было принято со звездой на шесте, либо переодеваясь в животных, надевая маски, выворачивая шубы и тулупы наизнанку. Переодевание – дань языческой традиции", – говорит Анна Бахтиярова.У католиковУ католиков Рождественский сочельник носит название “вигилия” (от латинского vigilia – бдение). Песнопения праздничной мессы в литургию отличаются торжественностью. В храмах фиолетовые облачения адвента (так называют предрождественский период) заменяют на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. По завершении службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей младенца Иисуса. После торжественной мессы верующие устраивают праздничный ужин.Историк Анна Бахтиярова отмечает, что обряд переодевания существует и у католиков. А также в католический сочельник принято играть на площадях сценки из Евангелия. Считается, что эта традиция пошла от того, что католическая месса служится на латыни и народу был непонятен смысл праздника. Поэтому часто на церковные праздники устраивались представления."И в православии, и в католичестве после всенощной и литургии семьи обычно собирались за столом и под скатерть клали пучок сена - как символ рождения Христа в яслях. На Руси иногда связку сена клали в красный угол, а потом гадали, выдергивая стебельки сена или соломинки. По длине и толщине стебля судили об урожае", – говорит эксперт.Как празднуют навечерие Рождества Христова в других странахРусская, Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда, живущие по юлианскому календарю, Рождество Христово встречают 7 января, а сочельник проходит накануне. Вместе с католиками Рождество 25 декабря празднуют лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь. В каждой стране Рождественский сочельник имеет свое название и традиции. Бадняк, или Баднидан называют сочельник в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а в Словении — Sveti večer.Сочельник в Испании называют Nochebuena – это почитаемый праздник, который принято проводить за семейным ужином и одаривать всех домашних подарками. В некоторых семьях чтят давние католические традиции и в эту ночь приглашают за праздничный стол одиноких стариков и бедняков.В Канаде Cristmas Eve ("канун Рождества", "сочельник") принято посещать церкви, а после службы садиться за празднично накрытый стол.В Бразилии в сочельник собираются всей семьей в родительском доме, приезжают дети и внуки, поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. В храмах проходит традиционная Рождественская месса.В Германии в большинстве городов уже после обеда становится тихо и пустынно. Люди собираются по домам, готовятся к празднованию и устраивают обильный семейный ужин. В десять вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб.В Норвегии многие семьи в сочельник ходят на службу в церковь, по традиции она начинается в три часа дня. Принято также вспоминать умерших родственников, навещать их могилы и возлагать цветы.В Финляндии тоже посещают кладбища, чтобы почтить память усопших. Принято в эту ночь ложиться спать на полу, считается, что так люди освобождают кровать для духов.
https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html
https://ria.ru/20241210/tserkovnyy-1907967065.html
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https://ria.ru/20241202/rozhdestvo-1913835689.html
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Религия, Общество, Рождество Христово, Рождественский пост, Подготовка к Новому году и Рождеству, Подготовка к Рождеству и Новому году в Европе и США, Религия, Новый год, Праздник, Иисус Христос

Рождественский сочельник-2025: когда отмечается, традиции и запреты

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРождественский сочельник
Рождественский сочельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Рождественский сочельник
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, православные христиане отмечают 6 января, а католики – 24 декабря. Что означит этот праздник для верующих, как готовиться к торжеству, традиции, приметы и запреты — в материале РИА Новости.

Рождественский сочельник-2025

Рождественский сочельник – канун Рождества и последний день Филиппова поста. В это время проходят главные приготовления к Рождеству, принято проводить его в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.

Какого числа начинается

Ежегодно сочельник православные христиане отмечают накануне Рождества – 6 января, а католики – 24 декабря. Для первых эта дата наступит уже в наступающем 2025 году, а для вторых — еще в уходящем 2024-м. В 2025 году дата последнего и самого строгого дня сорокадневного православного поста, в который запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, выпадает на понедельник.
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Как по народному называется праздник

Другие названия Рождественского сочельника в народе – Свят-вечер, Сочевник, Коляда, навечерье Рождества Христова. По преданию, у наших предков существовала традиция особо отмечать Свят-вечер. Люди верили, что сама природа в этот праздничный день одаривает человека здоровьем и благополучием.

История

Празднование навечерия Рождества Христова в православии было установлено в IV веке. А в период с V по VIII век были написаны священные песнопения для рождественских богослужений.
Сочельник от слова “сочиво” – традиционное праздничное, постное блюдо – вареная крупа с медом, орехами и сухофруктами. Сочиво изначально готовилось из размоченных зерен пшеницы и мёда.
"Блюдо это очень древнее и, возможно, сохранившееся с языческих времён. Например, кутья – блюдо, которое подают на поминках, тоже варится из зерновых. То есть как зерно закапывают в землю, чтобы оно проросло для новой жизни, так и поедание зерновых - обряд перехода в новую жизнь", – комментирует Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРождественский вертеп во время празднования Рождественского сочельника
Рождественский вертеп во время празднования Рождественского сочельника - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Рождественский вертеп во время празднования Рождественского сочельника

Традиции и особенности

Со временем в сочельнике тесно переплелись языческие и православные традиции. Так, например, люди посещали торжественные церковные службы и в то же время устраивали шумные святочные забавы.
По словам Анны Бахтияровой, в церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером с вечерней службы. В сочельник (навечерие) Рождества принято воздерживаться от пищи до вечера, когда служится литургия. В народе было принято не есть до первой звезды (пока на небе не появится первая звезда) – символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о Рождении Христа.
Историк уточняет, что обычай этот пошел от монастырской традиции: в сочельник служилась длинная служба, которая заканчивалась вечером, все это время монахи конечно же не могли есть. А перед всенощным бдением необходимо было подкрепиться. Для того и готовилось сочиво, которое вкушалось уже с наступлением ранних зимних сумерек, и на небе, как правило уже присутствовала звезда.
"Сегодня также в сочельник соблюдается строгий пост – пищу можно вкушать один раз после вечерни. Во время этой службы на середину храма выносится свеча – символ Вифлеемской звезды. Раньше вечерня служилась днем 6 января. После вечерни служится Рождественская всенощная, а затем литургия", – поясняет эксперт.
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10 декабря, 12:54

У православных

В преддверии Рождества принято попросить прощения у людей, которых обидели вольно или невольно в течение года; не следует злословить, ругаться и выяснять отношения. Хозяйки, как правило, делают уборку, а затем приступают к приготовлению праздничных блюд.
Праздничному ужину отводится особое значение. По народному обычаю на стол ставят 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главное блюдо – сочиво из цельных зерен риса или пшеницы, с добавлением мака, меда, грецких орехов, кураги, чернослива, изюма. Подают также овощные салаты и рагу, запеченную рыбу, грибы, соленья, постный борщ с пампушками, постные голубцы и вареники. Готовят узвар из сухофруктов с медом, фруктовые и ягодные кисели, пряники, маковые рулеты, запеченные яблоки с медом и орехами. Начинают трапезу после появления первой звезды на небе с молитвы, в которой прославляют Христа. В первую очередь следует отведать сочиво, после чего приступают к остальным блюдам.
Одна из народных традиций сохранилась до наших дней — гадание. Девушки, как правило, гадали на суженного, а семейные люди на урожай. Анна Бахтиярова отмечает, что гадание – это не христианская традиция, и церковь его запрещает. А вот другой обычай, имеющие языческие корни, трансформировались в песни, славящие Христа и Богородицу. Это колядки. Хотя раньше значение этого слова различалось в зависимости от региона. Например, в Новгородской губернии колядой называли подарки, полученные при хождении по домам для христославия. На севере коляда – Рождественский сочельник. У белорусов колядовать означало Христа славить.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Рождественский пост в 2024-2025 году
Вчера, 10:32
"Колядовать, опять же в зависимости от местности, было принято со звездой на шесте, либо переодеваясь в животных, надевая маски, выворачивая шубы и тулупы наизнанку. Переодевание – дань языческой традиции", – говорит Анна Бахтиярова.

У католиков

У католиков Рождественский сочельник носит название “вигилия” (от латинского vigilia – бдение). Песнопения праздничной мессы в литургию отличаются торжественностью. В храмах фиолетовые облачения адвента (так называют предрождественский период) заменяют на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. По завершении службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей младенца Иисуса. После торжественной мессы верующие устраивают праздничный ужин.
Историк Анна Бахтиярова отмечает, что обряд переодевания существует и у католиков. А также в католический сочельник принято играть на площадях сценки из Евангелия. Считается, что эта традиция пошла от того, что католическая месса служится на латыни и народу был непонятен смысл праздника. Поэтому часто на церковные праздники устраивались представления.
"И в православии, и в католичестве после всенощной и литургии семьи обычно собирались за столом и под скатерть клали пучок сена - как символ рождения Христа в яслях. На Руси иногда связку сена клали в красный угол, а потом гадали, выдергивая стебельки сена или соломинки. По длине и толщине стебля судили об урожае", – говорит эксперт.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПразднование Рождества лютеранами в Свердловской области
Празднование Рождества лютеранами в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Празднование Рождества лютеранами в Свердловской области

Как празднуют навечерие Рождества Христова в других странах

Русская, Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда, живущие по юлианскому календарю, Рождество Христово встречают 7 января, а сочельник проходит накануне. Вместе с католиками Рождество 25 декабря празднуют лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь. В каждой стране Рождественский сочельник имеет свое название и традиции. Бадняк, или Баднидан называют сочельник в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а в Словении — Sveti večer.
Сочельник в Испании называют Nochebuena – это почитаемый праздник, который принято проводить за семейным ужином и одаривать всех домашних подарками. В некоторых семьях чтят давние католические традиции и в эту ночь приглашают за праздничный стол одиноких стариков и бедняков.
В Канаде Cristmas Eve ("канун Рождества", "сочельник") принято посещать церкви, а после службы садиться за празднично накрытый стол.
© РИА Новости / Виктор Драчев | Перейти в медиабанкУчастники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виктор Драчев
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Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии
В Бразилии в сочельник собираются всей семьей в родительском доме, приезжают дети и внуки, поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. В храмах проходит традиционная Рождественская месса.
В Германии в большинстве городов уже после обеда становится тихо и пустынно. Люди собираются по домам, готовятся к празднованию и устраивают обильный семейный ужин. В десять вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб.
В Норвегии многие семьи в сочельник ходят на службу в церковь, по традиции она начинается в три часа дня. Принято также вспоминать умерших родственников, навещать их могилы и возлагать цветы.
В Финляндии тоже посещают кладбища, чтобы почтить память усопших. Принято в эту ночь ложиться спать на полу, считается, что так люди освобождают кровать для духов.
Рождество - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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2 декабря, 16:47
 
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