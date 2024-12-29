https://ria.ru/20241229/avangard-1991953808.html

Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае

Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае - РИА Новости, 29.12.2024

Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае

Государственный Русский музей представит картины мастеров авангарда в Чэнду (столица провинции Сычуань) в Китае. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:01:00+03:00

2024-12-29T09:01:00+03:00

2024-12-29T09:01:00+03:00

культура

чэнду

китай

сычуань

казимир малевич

марк шагал

василий кандинский

русский музей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представит картины мастеров авангарда в Чэнду (столица провинции Сычуань) в Китае. "Двадцать девятого декабря в художественном музее Чэнду – столице провинции Сычуань – в рамках российско-китайского сотрудничества и совместных программ годов культуры России и Китая откроется выставка "Рассвет века. Искусство авангарда из коллекции Государственного Русского музея", – говорится в сообщении пресс-службы.Экспозиция включает 62 произведения четырех крупнейших мастеров русского авангарда – Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского из коллекции Русского музея. Среди них "Зеркало" (1915) и "Прогулка" (1917) Шагала, "Кому нечего терять" (1911-1912), "Формула весны" (1922-1923) и "Зверь" (1925-1926) Филонова, а также "Красный квадрат" (1915) и "Автопортрет" (1933) Малевича. Как отмечают в Русском музее, при этом девять графических работ Малевича, шесть работ Шагала и две абстрактных акварели Кандинского предоставлены "эксклюзивно для демонстрации в составе выставки только в Чэнду". Произведения каждого художника будут сопровождаться фильмами о них, подготовленными Русским музеем. Ранее в 2024 году Русский музей уже представил экспозицию об искусстве авангарда в городах Янчжоу и Ханчжоу. Выставка в художественном музее Чэнду продлится до 30 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241229/rossotrudnichestvo-1991952645.html

чэнду

китай

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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