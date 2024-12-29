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Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае - РИА Новости, 29.12.2024
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Культура
 
09:01 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/avangard-1991953808.html
Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае
Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае - РИА Новости, 29.12.2024
Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае
Государственный Русский музей представит картины мастеров авангарда в Чэнду (столица провинции Сычуань) в Китае. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:01:00+03:00
2024-12-29T09:01:00+03:00
культура
чэнду
китай
сычуань
казимир малевич
марк шагал
василий кандинский
русский музей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представит картины мастеров авангарда в Чэнду (столица провинции Сычуань) в Китае. &quot;Двадцать девятого декабря в художественном музее Чэнду – столице провинции Сычуань – в рамках российско-китайского сотрудничества и совместных программ годов культуры России и Китая откроется выставка &quot;Рассвет века. Искусство авангарда из коллекции Государственного Русского музея&quot;, – говорится в сообщении пресс-службы.Экспозиция включает 62 произведения четырех крупнейших мастеров русского авангарда – Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского из коллекции Русского музея. Среди них "Зеркало" (1915) и "Прогулка" (1917) Шагала, "Кому нечего терять" (1911-1912), "Формула весны" (1922-1923) и "Зверь" (1925-1926) Филонова, а также "Красный квадрат" (1915) и "Автопортрет" (1933) Малевича. Как отмечают в Русском музее, при этом девять графических работ Малевича, шесть работ Шагала и две абстрактных акварели Кандинского предоставлены "эксклюзивно для демонстрации в составе выставки только в Чэнду". Произведения каждого художника будут сопровождаться фильмами о них, подготовленными Русским музеем. Ранее в 2024 году Русский музей уже представил экспозицию об искусстве авангарда в городах Янчжоу и Ханчжоу. Выставка в художественном музее Чэнду продлится до 30 марта 2025 года.
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чэнду, китай, сычуань, казимир малевич, марк шагал, василий кандинский, русский музей, государственный русский музей, санкт-петербург, новости культуры, культура
Культура, Чэнду, Китай, Сычуань, Казимир Малевич, Марк Шагал, Василий Кандинский, Русский музей, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Новости культуры, Культура
Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае

Русский музей покажет картины Малевича, Шагала и Филонова в Чэнду в Китае

© РИА Новости / Игорь Бойко | Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Павла Николаевича Филонова (1883-1941) "Животные". 1925 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
Репродукция картины художника Павла Николаевича Филонова (1883-1941) Животные. 1925 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Игорь Бойко
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Репродукция картины художника Павла Николаевича Филонова (1883-1941) "Животные". 1925 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представит картины мастеров авангарда в Чэнду (столица провинции Сычуань) в Китае.
«

"Двадцать девятого декабря в художественном музее Чэнду – столице провинции Сычуань – в рамках российско-китайского сотрудничества и совместных программ годов культуры России и Китая откроется выставка "Рассвет века. Искусство авангарда из коллекции Государственного Русского музея", – говорится в сообщении пресс-службы.

Экспозиция включает 62 произведения четырех крупнейших мастеров русского авангарда – Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского из коллекции Русского музея. Среди них "Зеркало" (1915) и "Прогулка" (1917) Шагала, "Кому нечего терять" (1911-1912), "Формула весны" (1922-1923) и "Зверь" (1925-1926) Филонова, а также "Красный квадрат" (1915) и "Автопортрет" (1933) Малевича.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Автопортрет". Художник Казимир Малевич.
Репродукция картины Автопортрет. Художник Казимир Малевич.
Репродукция картины "Автопортрет". Художник Казимир Малевич.
© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкКартина "Формула весны". 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
Картина Формула весны. 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
Картина "Формула весны". 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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2 из 2
Репродукция картины "Автопортрет". Художник Казимир Малевич.
© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 2
Картина "Формула весны". 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в медиабанк
2 из 2
Как отмечают в Русском музее, при этом девять графических работ Малевича, шесть работ Шагала и две абстрактных акварели Кандинского предоставлены "эксклюзивно для демонстрации в составе выставки только в Чэнду". Произведения каждого художника будут сопровождаться фильмами о них, подготовленными Русским музеем.
Ранее в 2024 году Русский музей уже представил экспозицию об искусстве авангарда в городах Янчжоу и Ханчжоу. Выставка в художественном музее Чэнду продлится до 30 марта 2025 года.
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КультураЧэндуКитайСычуаньКазимир МалевичМарк ШагалВасилий КандинскийРусский музейГосударственный Русский музейСанкт-ПетербургНовости культурыКультура
 
 
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