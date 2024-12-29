Русский музей представит картины Малевича и Шагала в Чэнду в Китае
Русский музей покажет картины Малевича, Шагала и Филонова в Чэнду в Китае
© РИА Новости / Игорь Бойко | Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Павла Николаевича Филонова (1883-1941) "Животные". 1925 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
Репродукция картины художника Павла Николаевича Филонова (1883-1941) "Животные". 1925 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Государственный Русский музей представит картины мастеров авангарда в Чэнду (столица провинции Сычуань) в Китае.
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"Двадцать девятого декабря в художественном музее Чэнду – столице провинции Сычуань – в рамках российско-китайского сотрудничества и совместных программ годов культуры России и Китая откроется выставка "Рассвет века. Искусство авангарда из коллекции Государственного Русского музея", – говорится в сообщении пресс-службы.
Экспозиция включает 62 произведения четырех крупнейших мастеров русского авангарда – Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского из коллекции Русского музея. Среди них "Зеркало" (1915) и "Прогулка" (1917) Шагала, "Кому нечего терять" (1911-1912), "Формула весны" (1922-1923) и "Зверь" (1925-1926) Филонова, а также "Красный квадрат" (1915) и "Автопортрет" (1933) Малевича.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Автопортрет". Художник Казимир Малевич.
Репродукция картины "Автопортрет". Художник Казимир Малевич.
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© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкКартина "Формула весны". 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
Картина "Формула весны". 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
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Репродукция картины "Автопортрет". Художник Казимир Малевич.
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Картина "Формула весны". 1925 год. Художник Павел Николаевич Филонов (1883-1941). Государственный Русский музей в Ленинграде. Репродукция.
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Как отмечают в Русском музее, при этом девять графических работ Малевича, шесть работ Шагала и две абстрактных акварели Кандинского предоставлены "эксклюзивно для демонстрации в составе выставки только в Чэнду". Произведения каждого художника будут сопровождаться фильмами о них, подготовленными Русским музеем.
Ранее в 2024 году Русский музей уже представил экспозицию об искусстве авангарда в городах Янчжоу и Ханчжоу. Выставка в художественном музее Чэнду продлится до 30 марта 2025 года.