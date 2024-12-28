https://ria.ru/20241228/zayavki-1991851709.html

Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор"

Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор" - РИА Новости, 28.12.2024

Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор"

Рекордное число заявок поступило на юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор", финал которого пройдет в дни празднования... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:26:00+03:00

2024-12-28T13:26:00+03:00

2024-12-28T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Рекордное число заявок поступило на юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор", финал которого пройдет в дни празднования Крещения Господня, 18-19 января 2025 года, в московском Гостином дворе, сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, известный поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков. "Рекордное число заявок поступило в этом году на юбилейный, пятый фестиваль "Покровский собор", их более тысячи. Не только из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Северной Осетии, Абхазии и Сербии. Прием заявок завешен. И мы видим, что авторская песня вызывает большой интерес у подрастающего поколения", - сказал агентству Витаков. Отличительная особенность юбилейного фестиваля, по его словам, в том, что кульминация будет проходить в Гостином дворе не один, как прежде, а два дня - 18-19 января. Это Крещенский сочельник и Крещение Господне (Богоявление), праздничные для православных верующих даты, выпадающие в 2025 году на выходные дни. И ожидается, что фестиваль соберет более 6 тысяч гостей и зрителей. Вход на него свободный. "Покровский собор" - самый масштабный фестиваль авторской песни, проходящий в концертном зале. Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи. "На юбилейном фестивале будет много творческих активностей и увеличится количество локаций. Впервые к нам присоединяется Молодёжное бардовское движение "Многоголосье". Приглашены яркие гости и лидеры общественных мнений. Впервые ждём полноценную делегацию из республики Беларусь. Будет представительство республики Коми. Ещё очень важно, что приедут представители Владимирской области, которые в скором будущем выступят соорганизаторами фестиваля в городе Вязники "Русский характер", который, в свою очередь, станет отборочным этапом "Покровского собора", - отметил Витаков. Жюри "Покровского собора" возглавляет вице-президент Ассоциации бардов России, мэтр авторской песни Александр Мирзаян. В составе жюри народный артист России Вячеслав Малежик, советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов, президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру" Дмитрий Кравчук и другие известные деятели культуры. Среди приглашенных на фестиваль также народный артист России Дмитрий Певцов, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин. Гран-при фестиваля за первое место - 350 тысяч рублей, приз за второе место - 250 тысяч рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) - по 100 тысяч рублей, и за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) - по 50 тысяч рублей. Кроме того, музыкантов и поэтов ждут многочисленные призы и подарки от партнёров "Покровского собора". А гостей фестиваля, помимо музыкальной битвы конкурсантов за главные награды, ждут гала-концерт с участием известных коллективов, выставки, мастер-классы, презентации. В кинозале Гостиного двора будут демонстрироваться короткометражные фильмы киноальманаха "ВСЛУХ!". В театральном зале состоится показ спектаклей по пьесам современных классиков. В зале Республики Беларусь гости фестиваля смогут познакомиться с различными певческими, танцевальными и кулинарными традициями. Особое место на V "Покровском соборе" займет экспозиция, посвященная 80-летию Победы. Завершит фестиваль выступление группы "Певцовъ оркестр".

https://ria.ru/20241226/chislo-1991516413.html

https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html

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Никита Бизин

россия, белоруссия, казахстан, вячеслав малежик, дмитрий певцов, иван охлобыстин, религия