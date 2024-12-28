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Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор" - РИА Новости, 28.12.2024
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Религия
 
13:26 28.12.2024 (обновлено: 13:43 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zayavki-1991851709.html
Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор"
Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор" - РИА Новости, 28.12.2024
Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор"
Рекордное число заявок поступило на юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор", финал которого пройдет в дни празднования... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:26:00+03:00
2024-12-28T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Рекордное число заявок поступило на юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор", финал которого пройдет в дни празднования Крещения Господня, 18-19 января 2025 года, в московском Гостином дворе, сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, известный поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков. "Рекордное число заявок поступило в этом году на юбилейный, пятый фестиваль "Покровский собор", их более тысячи. Не только из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Северной Осетии, Абхазии и Сербии. Прием заявок завешен. И мы видим, что авторская песня вызывает большой интерес у подрастающего поколения", - сказал агентству Витаков. Отличительная особенность юбилейного фестиваля, по его словам, в том, что кульминация будет проходить в Гостином дворе не один, как прежде, а два дня - 18-19 января. Это Крещенский сочельник и Крещение Господне (Богоявление), праздничные для православных верующих даты, выпадающие в 2025 году на выходные дни. И ожидается, что фестиваль соберет более 6 тысяч гостей и зрителей. Вход на него свободный. "Покровский собор" - самый масштабный фестиваль авторской песни, проходящий в концертном зале. Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи. "На юбилейном фестивале будет много творческих активностей и увеличится количество локаций. Впервые к нам присоединяется Молодёжное бардовское движение "Многоголосье". Приглашены яркие гости и лидеры общественных мнений. Впервые ждём полноценную делегацию из республики Беларусь. Будет представительство республики Коми. Ещё очень важно, что приедут представители Владимирской области, которые в скором будущем выступят соорганизаторами фестиваля в городе Вязники "Русский характер", который, в свою очередь, станет отборочным этапом "Покровского собора", - отметил Витаков. Жюри "Покровского собора" возглавляет вице-президент Ассоциации бардов России, мэтр авторской песни Александр Мирзаян. В составе жюри народный артист России Вячеслав Малежик, советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов, президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру" Дмитрий Кравчук и другие известные деятели культуры. Среди приглашенных на фестиваль также народный артист России Дмитрий Певцов, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин. Гран-при фестиваля за первое место - 350 тысяч рублей, приз за второе место - 250 тысяч рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) - по 100 тысяч рублей, и за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) - по 50 тысяч рублей. Кроме того, музыкантов и поэтов ждут многочисленные призы и подарки от партнёров "Покровского собора". А гостей фестиваля, помимо музыкальной битвы конкурсантов за главные награды, ждут гала-концерт с участием известных коллективов, выставки, мастер-классы, презентации. В кинозале Гостиного двора будут демонстрироваться короткометражные фильмы киноальманаха "ВСЛУХ!". В театральном зале состоится показ спектаклей по пьесам современных классиков. В зале Республики Беларусь гости фестиваля смогут познакомиться с различными певческими, танцевальными и кулинарными традициями. Особое место на V "Покровском соборе" займет экспозиция, посвященная 80-летию Победы. Завершит фестиваль выступление группы "Певцовъ оркестр".
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россия, белоруссия, казахстан, вячеслав малежик, дмитрий певцов, иван охлобыстин, религия
Религия, Россия, Белоруссия, Казахстан, Вячеслав Малежик, Дмитрий Певцов, Иван Охлобыстин, Религия
Рекордное число заявок принял фестиваль авторской песни "Покровский собор"

Более тысячи заявок поступило на фестиваль авторской песни "Покровский собор"

© РИА Новости / Ольга ЛипичАлександр Шаганов и ансамбль "Тибитет" на фестивале "Покровский собор" 2021
Александр Шаганов и ансамбль Тибитет на фестивале Покровский собор 2021 - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Ольга Липич
Александр Шаганов и ансамбль "Тибитет" на фестивале "Покровский собор" 2021
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Рекордное число заявок поступило на юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор", финал которого пройдет в дни празднования Крещения Господня, 18-19 января 2025 года, в московском Гостином дворе, сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, лауреат международных и всероссийских премий, известный поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков.
"Рекордное число заявок поступило в этом году на юбилейный, пятый фестиваль "Покровский собор", их более тысячи. Не только из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Северной Осетии, Абхазии и Сербии. Прием заявок завешен. И мы видим, что авторская песня вызывает большой интерес у подрастающего поколения", - сказал агентству Витаков.
© Ольга ЛипичАнсамбль "Тибитет" на первом фестивале "Покровский собор" в Гостином дворе
Ансамбль Тибитет на первом фестивале Покровский собор в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Ольга Липич
Ансамбль "Тибитет" на первом фестивале "Покровский собор" в Гостином дворе
Отличительная особенность юбилейного фестиваля, по его словам, в том, что кульминация будет проходить в Гостином дворе не один, как прежде, а два дня - 18-19 января. Это Крещенский сочельник и Крещение Господне (Богоявление), праздничные для православных верующих даты, выпадающие в 2025 году на выходные дни. И ожидается, что фестиваль соберет более 6 тысяч гостей и зрителей. Вход на него свободный.
"Покровский собор" - самый масштабный фестиваль авторской песни, проходящий в концертном зале. Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи.
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"На юбилейном фестивале будет много творческих активностей и увеличится количество локаций. Впервые к нам присоединяется Молодёжное бардовское движение "Многоголосье". Приглашены яркие гости и лидеры общественных мнений. Впервые ждём полноценную делегацию из республики Беларусь. Будет представительство республики Коми. Ещё очень важно, что приедут представители Владимирской области, которые в скором будущем выступят соорганизаторами фестиваля в городе Вязники "Русский характер", который, в свою очередь, станет отборочным этапом "Покровского собора", - отметил Витаков.
Жюри "Покровского собора" возглавляет вице-президент Ассоциации бардов России, мэтр авторской песни Александр Мирзаян. В составе жюри народный артист России Вячеслав Малежик, советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов, президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру" Дмитрий Кравчук и другие известные деятели культуры. Среди приглашенных на фестиваль также народный артист России Дмитрий Певцов, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин.
© Фото : из личного архива Алексея ВитаковаХудожественный руководитель фестиваля "Покровский собор" Алексей Витаков
Художественный руководитель фестиваля Покровский собор Алексей Витаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : из личного архива Алексея Витакова
Художественный руководитель фестиваля "Покровский собор" Алексей Витаков
Гран-при фестиваля за первое место - 350 тысяч рублей, приз за второе место - 250 тысяч рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) - по 100 тысяч рублей, и за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) - по 50 тысяч рублей. Кроме того, музыкантов и поэтов ждут многочисленные призы и подарки от партнёров "Покровского собора".
А гостей фестиваля, помимо музыкальной битвы конкурсантов за главные награды, ждут гала-концерт с участием известных коллективов, выставки, мастер-классы, презентации. В кинозале Гостиного двора будут демонстрироваться короткометражные фильмы киноальманаха "ВСЛУХ!". В театральном зале состоится показ спектаклей по пьесам современных классиков. В зале Республики Беларусь гости фестиваля смогут познакомиться с различными певческими, танцевальными и кулинарными традициями. Особое место на V "Покровском соборе" займет экспозиция, посвященная 80-летию Победы. Завершит фестиваль выступление группы "Певцовъ оркестр".
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