https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html

Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов

Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов - РИА Новости, 28.12.2024

Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:27:00+03:00

2024-12-28T13:27:00+03:00

2024-12-28T17:19:00+03:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы фракций и ключевых комитетов.Как отмечал Володин, согласно статистике, у 41 процента детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990930263.html

https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990250361.html

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, госдума рф, россия, мигранты, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование