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Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов - РИА Новости, 28.12.2024
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13:27 28.12.2024 (обновлено: 17:19 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:27:00+03:00
2024-12-28T17:19:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы фракций и ключевых комитетов.Как отмечал Володин, согласно статистике, у 41 процента детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990930263.html
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общество, владимир путин, госдума рф, россия, мигранты, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия, Мигранты, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов

Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.
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Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.
Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы фракций и ключевых комитетов.
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Как отмечал Володин, согласно статистике, у 41 процента детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
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