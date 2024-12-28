Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, для зачисления в школу дети мигрантов должны будут проходить бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.
Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.
Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы фракций и ключевых комитетов.
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Как отмечал Володин, согласно статистике, у 41 процента детей иностранцев есть проблемы со знанием русского языка. У них возникают трудности с освоением программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие вызывает стресс у самого ребенка и создает проблемы для одноклассников.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
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