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AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 28.12.2024 (обновлено: 12:28 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс - РИА Новости, 28.12.2024
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс
Украинские военные на фоне продвижения российских сил считают, что Киев своей операцией в Курской области просто "продал Донбасс", передает агентство... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:47:00+03:00
2024-12-28T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
курская область
валерий герасимов
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинские военные на фоне продвижения российских сил считают, что Киев своей операцией в Курской области просто "продал Донбасс", передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Как сообщает агентство, некоторые украинские военные, наблюдая за потерями на передовой на Восточном направлении, где продолжается продвижение сил России, более открыто говорят о том, стоило ли того нападение на Курскую область. "Все, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали. &lt;...&gt; По какой цене?" — сказал командир одного из украинских взводов. Ранее правительственные источники в США заявили агентству Блумберг, что ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией. Подразделения ВСУ в 05:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, нато, сергей лавров, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, НАТО, Сергей Лавров, Украина, В мире
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс

AP: ВСУ после провала атаки на Курскую область обвинили Киев в продаже Донбасса

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинские военные на фоне продвижения российских сил считают, что Киев своей операцией в Курской области просто "продал Донбасс", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает агентство, некоторые украинские военные, наблюдая за потерями на передовой на Восточном направлении, где продолжается продвижение сил России, более открыто говорят о том, стоило ли того нападение на Курскую область.
Беженка из Селидово: ВСУ расстреляли семью, которая месяц готовила им еду - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Селидово ВСУ убили семью, которая готовила им еду, рассказала беженка
Вчера, 06:23
"Все, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали. <...> По какой цене?" — сказал командир одного из украинских взводов.
Ранее правительственные источники в США заявили агентству Блумберг, что ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный
Вчера, 03:55
Подразделения ВСУ в 05:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ не давали людям выехать из города
Вчера, 09:14
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
Вчера, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияКурская областьВалерий ГерасимовНАТОСергей ЛавровУкраинаВ мире
 
 
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