Криворожская ТЭС и Кременчугская ГЭС получили повреждения после взрывов
Криворожская ТЭС и Кременчугская ГЭС повреждены взрывами во время ударов в среду
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Криворожская ТЭС и Кременчугская ГЭС повреждены на Украине после взрывов в среду, энергосистема потеряла доступ к 2-2,5 ГВт генерирующих мощностей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник на энергорынке.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов отключено отопление. По его словам, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что под удар попали энергетические объекты, котельные, а также теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в городе.
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"Особенно мощные удары были по Бурштынской ТЭС, а также подстанциям западных областей… Атакованы объекты в других регионах, в частности, объекты "Днепрэнерго", Криворожская ТЭС и Кременчугская ГЭС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, которые приводит издание, вследствие ударов энергосистема потеряла доступ к 2-2,5 ГВт генерирующих мощностей. "Практически вся генерация левого берега сейчас или повреждена, или временно, как минимум, отсутствует в системе", - приводит слова Харченко издание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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