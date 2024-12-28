https://ria.ru/20241228/ukraina-1991807605.html

Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии

Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии - РИА Новости, 28.12.2024

Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии

Встреча первых лиц России и США для переговоров по Украине возможна в Словакии, но американцы вряд ли согласятся с тем, чтобы Братислава была площадкой для их... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:05:00+03:00

2024-12-28T11:05:00+03:00

2024-12-28T11:05:00+03:00

в мире

россия

украина

словакия

владимир путин

владимир брутер

роберт фицо

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/07/1543520739_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_7571c8d2e482b88e34d9959278df528c.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Встреча первых лиц России и США для переговоров по Украине возможна в Словакии, но американцы вряд ли согласятся с тем, чтобы Братислава была площадкой для их проведения, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Президент России Владимир Путин накануне заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Москва не против того, чтобы Братислава стала переговорной площадкой. "Есть большая вероятность, что сначала будет встреча российского МИДа с (будущим спецпосланником США по Украине Китом - ред.) Келлогом. Через какое-то время встреча Путина с Трампом. Вероятность того, что первые лица могут встретиться в Словакии, не нулевая. Вопрос только в том, что американская сторона Братиславу, скорее всего, не выберет", - сказал Брутер. По его мнению, Словакия слишком дружественна России и никогда не находилась в их фокусе внимания, кроме того, туда далеко лететь и непонятны условия размещения. "Раньше работал формат "Сурков - Волкер", где первые лица встречались. Они (США - ред.) будут предлагать на выбор Женеву, Финляндию, Австрию. Если Россия не согласится ни на одну из западных стран, они предложат, например, Каир", - отметил эксперт. Брутер указал, что проблема заключается в том, что на данный момент нет формулы по урегулированию конфликта, которая устроит как российскую, так и американскую стороны. "Только вчера (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц рассказывал, что опять хочет поговорить с Путиным. На мой взгляд, разговаривать нужно было три-четыре года назад. Сейчас решение заключается в том, что есть российская формула прекращения СВО. Такое впечатление, что Запад не собирается ее принимать. Поэтому проблема очевидна - нет поля для договоренностей, нет формулы, которая устроила бы всех", - подчеркнул он. Эксперт добавил, что позиция коллективного Запада должна измениться, а пока она не изменится, договориться ни о чем не получится. "Это главное препятствие, чтобы прийти к решению", - заключил Брутер. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241223/kreml-1990799551.html

https://ria.ru/20241127/tramp-1985981599.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

россия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, словакия, владимир путин, владимир брутер, роберт фицо, нато, вооруженные силы украины