https://ria.ru/20241228/timma-1991775612.html

В Риге простились с баскетболистом Тиммой

В Риге простились с баскетболистом Тиммой - РИА Новости, 28.12.2024

В Риге простились с баскетболистом Тиммой

Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой состоялось в Риге, сообщил портал LSM. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:30:00+03:00

2024-12-28T00:30:00+03:00

2024-12-28T00:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой состоялось в Риге, сообщил портал LSM. В правоохранительных органах 17 декабря сообщили РИА Новости, что тело Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. "Прощание состоялось в Риге, в крематории, куда пришли семья погибшего, бывшие и действующие баскетболисты, а также баскетбольные чиновники", - говорится в сообщении. "Я очень хорошо знал Яниса. Мы вместе играли в сборной, вместе пережили много хороших моментов. Конечно, мне и всему латвийскому обществу очень грустно, что так случилось. У него было очень доброе сердце, и он был очень хорошим человеком, насколько я его знал. То, что произошло, очень трагично", - приводит портал слова экс-капитана сборной Латвии по баскетболу Яниса Блумса. Тимма выступал за "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом "Мемфис Гриззлис" под общим 60-м номером. За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре он дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3x3. Согласно принятому в 2022 году в Латвии закону, Тимма мог лишиться места в сборной страны из-за нарушения запрета на участие в проводящийся в России и Белоруссии соревнованиях.

https://rsport.ria.ru/20241217/uniks-1989634671.html

https://rsport.ria.ru/20241227/timma-1991761911.html

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Дарья Буймова

спорт, латвия, рига, москва, янис тимма, анна седокова, зенит (санкт-петербург), уникс, химки