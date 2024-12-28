https://ria.ru/20241228/tigry-1991789527.html

В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах

В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах - РИА Новости, 28.12.2024

В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах

Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, которые таскают собак в селах на юге Приморья, сообщает краевое минприроды. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T07:05:00+03:00

2024-12-28T07:05:00+03:00

2024-12-28T07:05:00+03:00

приморский край

россия

надеждинский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

центр "амурский тигр"

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, которые таскают собак в селах на юге Приморья, сообщает краевое минприроды. "В конце декабря в социальных сетях участились публикации на тему конфликтных ситуаций с амурскими тиграми на юге Приморского края: в населенных пунктах Приморский, Андреевка, Барабаш, Филипповка... В настоящее время действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории. Поиск ведут специалисты охотнадзора Приморского края при поддержке инспекторов охраны нацпарка "Земля леопарда", - говорится в сообщении. По данным министерства, на территории национального парка "Земля леопарда", расположенного в Хасанском округе и Надеждинском районе, обитает 58 амурских тигров и 129 дальневосточных леопардов. При этом территория является достаточно густонаселенной, и в результате число конфликтных ситуаций между человеком и амурским тигром возрастает, отмечают власти. "В 2024 году зарегистрировано шесть сообщений о выходах амурских тиров на территорию поселка Приморский. Из них три в первом полугодии и три - в декабре (в том числе одно неподтвержденное)", - сообщает министерство. На минувшей неделе на трассе в районе Врангеля Находкинского городского округа автомобиль насмерть сбил тигра, который выпрыгнул с обочины. Женщина-водитель госпитализирована. При этом с середины ноября во Врангеле охотнадзор выслеживал тигра, который таскал бездомных собак и выходил прямо к дороге, не боясь машин и людей. Уже после ДТП на территории местной промзоны вновь заметили тигра. Как информирует Центр "Амурский тигр", специалисты провели экспертизу погибшего в ДТП хищника. "Единственное, что можно озвучить: это не тот тигр, которого видели во Врангеле в ноябре. Мы сравнили рисунок из полос на теле погибшего животного и на тех видео, которые сняли очевидцы", - говорится в сообщении. В краевом Минприроды РИА Новости уточнили, что группа охотнадзора мониторит ситуацию во Врангеле, в последние дни выходов тигра не было. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241228/primore-1991786579.html

https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

https://ria.ru/20241219/tigr-1990038663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, россия, надеждинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), центр "амурский тигр", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество