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В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах - РИА Новости, 28.12.2024
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07:05 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/tigry-1991789527.html
В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах
В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах - РИА Новости, 28.12.2024
В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах
Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, которые таскают собак в селах на юге Приморья, сообщает краевое минприроды. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T07:05:00+03:00
2024-12-28T07:05:00+03:00
приморский край
россия
надеждинский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
центр "амурский тигр"
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, которые таскают собак в селах на юге Приморья, сообщает краевое минприроды. "В конце декабря в социальных сетях участились публикации на тему конфликтных ситуаций с амурскими тиграми на юге Приморского края: в населенных пунктах Приморский, Андреевка, Барабаш, Филипповка... В настоящее время действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории. Поиск ведут специалисты охотнадзора Приморского края при поддержке инспекторов охраны нацпарка "Земля леопарда", - говорится в сообщении. По данным министерства, на территории национального парка "Земля леопарда", расположенного в Хасанском округе и Надеждинском районе, обитает 58 амурских тигров и 129 дальневосточных леопардов. При этом территория является достаточно густонаселенной, и в результате число конфликтных ситуаций между человеком и амурским тигром возрастает, отмечают власти. "В 2024 году зарегистрировано шесть сообщений о выходах амурских тиров на территорию поселка Приморский. Из них три в первом полугодии и три - в декабре (в том числе одно неподтвержденное)", - сообщает министерство. На минувшей неделе на трассе в районе Врангеля Находкинского городского округа автомобиль насмерть сбил тигра, который выпрыгнул с обочины. Женщина-водитель госпитализирована. При этом с середины ноября во Врангеле охотнадзор выслеживал тигра, который таскал бездомных собак и выходил прямо к дороге, не боясь машин и людей. Уже после ДТП на территории местной промзоны вновь заметили тигра. Как информирует Центр "Амурский тигр", специалисты провели экспертизу погибшего в ДТП хищника. "Единственное, что можно озвучить: это не тот тигр, которого видели во Врангеле в ноябре. Мы сравнили рисунок из полос на теле погибшего животного и на тех видео, которые сняли очевидцы", - говорится в сообщении. В краевом Минприроды РИА Новости уточнили, что группа охотнадзора мониторит ситуацию во Врангеле, в последние дни выходов тигра не было. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241228/primore-1991786579.html
https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html
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приморский край
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приморский край, россия, надеждинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), центр "амурский тигр", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Приморский край, Россия, Надеждинский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Центр "Амурский тигр", Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах

Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, таскающих собак на юге Приморья

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Охотнадзор выслеживает пять амурских тигров, которые таскают собак в селах на юге Приморья, сообщает краевое минприроды.
"В конце декабря в социальных сетях участились публикации на тему конфликтных ситуаций с амурскими тиграми на юге Приморского края: в населенных пунктах Приморский, Андреевка, Барабаш, Филипповка... В настоящее время действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории. Поиск ведут специалисты охотнадзора Приморского края при поддержке инспекторов охраны нацпарка "Земля леопарда", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, на территории национального парка "Земля леопарда", расположенного в Хасанском округе и Надеждинском районе, обитает 58 амурских тигров и 129 дальневосточных леопардов. При этом территория является достаточно густонаселенной, и в результате число конфликтных ситуаций между человеком и амурским тигром возрастает, отмечают власти.
"В 2024 году зарегистрировано шесть сообщений о выходах амурских тиров на территорию поселка Приморский. Из них три в первом полугодии и три - в декабре (в том числе одно неподтвержденное)", - сообщает министерство.
На минувшей неделе на трассе в районе Врангеля Находкинского городского округа автомобиль насмерть сбил тигра, который выпрыгнул с обочины. Женщина-водитель госпитализирована. При этом с середины ноября во Врангеле охотнадзор выслеживал тигра, который таскал бездомных собак и выходил прямо к дороге, не боясь машин и людей. Уже после ДТП на территории местной промзоны вновь заметили тигра.
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Как информирует Центр "Амурский тигр", специалисты провели экспертизу погибшего в ДТП хищника.
"Единственное, что можно озвучить: это не тот тигр, которого видели во Врангеле в ноябре. Мы сравнили рисунок из полос на теле погибшего животного и на тех видео, которые сняли очевидцы", - говорится в сообщении.
В краевом Минприроды РИА Новости уточнили, что группа охотнадзора мониторит ситуацию во Врангеле, в последние дни выходов тигра не было.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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Приморский крайРоссияНадеждинский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Центр "Амурский тигр"Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
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