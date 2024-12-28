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Минцифры прокомментировало запрет IP-телефонии для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 28.12.2024
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15:15 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svyaz-1991876034.html
Минцифры прокомментировало запрет IP-телефонии для борьбы с мошенниками
Минцифры прокомментировало запрет IP-телефонии для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 28.12.2024
Минцифры прокомментировало запрет IP-телефонии для борьбы с мошенниками
Постановление правительства, содержащее изменения в регулировании связи, ничего не меняет для большинства добросовестных операторов - они продолжат оказывать... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:15:00+03:00
2024-12-28T15:15:00+03:00
технологии
россия
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Постановление правительства, содержащее изменения в регулировании связи, ничего не меняет для большинства добросовестных операторов - они продолжат оказывать услуги связи с использованием IP-телефонии, и для этого нужна будет лицензия на оказание услуг телефонной связи, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. Ранее в субботу правительство РФ оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи, исключив из него лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, это сделано для борьбы с телефонным мошенничеством. В пресс-службе отметили, что чаще всего такой технологией пользовались мошенники, поскольку она позволяла подменять номера. "Правительство России утвердило изменения в регулировании связи, которые упростят лицензирование и помогут бороться с телефонным мошенничеством. Разберем главные моменты. Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию", - говорится в сообщении. В министерстве объяснили, что документ запрещает использовать определенный тип лицензии для звонков через интернет, которые могут "выдавать себя" за обычные звонки с городского или мобильного телефона. Это несовершенство регулирования позволяло мошенникам подменять номера: например, они могли представляться сотрудниками банка или компании, чтобы получить личные данные гражданина. Эти изменения не затронут простых россиян, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах - в этом случае общение происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи. "Все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней", - добавили в Минцифры. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", у операторов есть возможность предметно изучить новый документ и подготовиться к изменениям, потому что постановление вступает в силу 1 сентября 2025 года. "В настоящее время все лицензии "Ростелекома" действуют по прежним правилам, услуги оказываются. Отметим, что вопрос о технологическом запрете IP-телефонии и ВАТС не ставится, меняется их регуляторика", - добавили в компании.
https://ria.ru/20241227/moshenniki-1991588468.html
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технологии, россия, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры прокомментировало запрет IP-телефонии для борьбы с мошенниками

Минцифры: операторы связи продолжат оказывать услуги связи с IP-телефонией

© Pixabay / Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Pixabay / Pixabay License/Pexels
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Постановление правительства, содержащее изменения в регулировании связи, ничего не меняет для большинства добросовестных операторов - они продолжат оказывать услуги связи с использованием IP-телефонии, и для этого нужна будет лицензия на оказание услуг телефонной связи, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу правительство РФ оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи, исключив из него лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, это сделано для борьбы с телефонным мошенничеством. В пресс-службе отметили, что чаще всего такой технологией пользовались мошенники, поскольку она позволяла подменять номера.
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"Правительство России утвердило изменения в регулировании связи, которые упростят лицензирование и помогут бороться с телефонным мошенничеством. Разберем главные моменты. Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию", - говорится в сообщении.
В министерстве объяснили, что документ запрещает использовать определенный тип лицензии для звонков через интернет, которые могут "выдавать себя" за обычные звонки с городского или мобильного телефона. Это несовершенство регулирования позволяло мошенникам подменять номера: например, они могли представляться сотрудниками банка или компании, чтобы получить личные данные гражданина.
Эти изменения не затронут простых россиян, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах - в этом случае общение происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи. "Все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней", - добавили в Минцифры.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", у операторов есть возможность предметно изучить новый документ и подготовиться к изменениям, потому что постановление вступает в силу 1 сентября 2025 года. "В настоящее время все лицензии "Ростелекома" действуют по прежним правилам, услуги оказываются. Отметим, что вопрос о технологическом запрете IP-телефонии и ВАТС не ставится, меняется их регуляторика", - добавили в компании.
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ТехнологииРоссияРостелекомМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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