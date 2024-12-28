https://ria.ru/20241228/svo-1991878421.html

Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год

Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год - РИА Новости, 28.12.2024

Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год

Наибольшее количество наемников Киева и солдат ВСУ было уничтожено за год на донецком и харьковском направлениях, сообщил РИА Новости подполковник Народной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:32:00+03:00

2024-12-28T15:32:00+03:00

2024-12-28T15:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Наибольшее количество наемников Киева и солдат ВСУ было уничтожено за год на донецком и харьковском направлениях, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Потери вооруженных формирований Украины в живой силе за год составили в районе 400 тысяч человек. В зоне проведения СВО наибольшее количество украинских боевиков и наемников ликвидировано на донецком и харьковском направлениях", - пояснил Марочко. По данным Минобороны РФ, только за одну неделю декабря ВСУ потеряли свыше 3,8 тысячи военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Центр", 455 военных - в зоне действий группировки "Днепр", 1140 - в зоне ответственности группировки "Восток" и 1970 - в зоне ответственности "Южной" группировки.

https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html

киев

луганская народная республика

украина

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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)