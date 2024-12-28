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Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991878421.html
Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год
Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год - РИА Новости, 28.12.2024
Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год
Наибольшее количество наемников Киева и солдат ВСУ было уничтожено за год на донецком и харьковском направлениях, сообщил РИА Новости подполковник Народной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:32:00+03:00
2024-12-28T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Наибольшее количество наемников Киева и солдат ВСУ было уничтожено за год на донецком и харьковском направлениях, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Потери вооруженных формирований Украины в живой силе за год составили в районе 400 тысяч человек. В зоне проведения СВО наибольшее количество украинских боевиков и наемников ликвидировано на донецком и харьковском направлениях", - пояснил Марочко. По данным Минобороны РФ, только за одну неделю декабря ВСУ потеряли свыше 3,8 тысячи военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Центр", 455 военных - в зоне действий группировки "Днепр", 1140 - в зоне ответственности группировки "Восток" и 1970 - в зоне ответственности "Южной" группировки.
https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html
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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников Киева за год

Марочко: больше всего наемников Киева за год уничтожили под Донецком и Харьковом

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Наибольшее количество наемников Киева и солдат ВСУ было уничтожено за год на донецком и харьковском направлениях, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Потери вооруженных формирований Украины в живой силе за год составили в районе 400 тысяч человек. В зоне проведения СВО наибольшее количество украинских боевиков и наемников ликвидировано на донецком и харьковском направлениях", - пояснил Марочко.
По данным Минобороны РФ, только за одну неделю декабря ВСУ потеряли свыше 3,8 тысячи военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Центр", 455 военных - в зоне действий группировки "Днепр", 1140 - в зоне ответственности группировки "Восток" и 1970 - в зоне ответственности "Южной" группировки.
Бразильский наемник - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ
23 декабря, 03:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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