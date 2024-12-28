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Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991866240.html
Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России
Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России - РИА Новости, 28.12.2024
Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России
Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:35:00+03:00
2024-12-28T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для Киева военно-политическая обстановка характеризуется как напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Для РФ ситуация улучшается, в 2024 году наступил существенный перелом хода ведения СВО", - считает он. По его мнению, противник продолжает попытки удерживать рубежи, однако ВСУ потерпели ряд поражений. "Невзирая на попытки украинского командования стабилизировать фронт и вернуть утраченные позиции, ВС РФ уверенно выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим РФ", - подчеркнул Марочко.
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html
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в мире, россия, луганская народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России

Марочко заявил, что в 2024 году наступил перелом хода СВО в пользу России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Для Киева военно-политическая обстановка характеризуется как напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Для РФ ситуация улучшается, в 2024 году наступил существенный перелом хода ведения СВО", - считает он.
По его мнению, противник продолжает попытки удерживать рубежи, однако ВСУ потерпели ряд поражений.
"Невзирая на попытки украинского командования стабилизировать фронт и вернуть утраченные позиции, ВС РФ уверенно выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим РФ", - подчеркнул Марочко.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО
27 декабря, 21:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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