https://ria.ru/20241228/svo-1991866240.html

Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России

Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России - РИА Новости, 28.12.2024

Марочко заявил о переломе хода спецоперации в пользу ВС России

Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:35:00+03:00

2024-12-28T14:35:00+03:00

2024-12-28T14:35:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Существенный перелом хода спецоперации в пользу ВС РФ наступил в 2024 году, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Для Киева военно-политическая обстановка характеризуется как напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Для РФ ситуация улучшается, в 2024 году наступил существенный перелом хода ведения СВО", - считает он. По его мнению, противник продолжает попытки удерживать рубежи, однако ВСУ потерпели ряд поражений. "Невзирая на попытки украинского командования стабилизировать фронт и вернуть утраченные позиции, ВС РФ уверенно выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим РФ", - подчеркнул Марочко.

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html

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в мире, россия, луганская народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины