https://ria.ru/20241228/svo-1991818388.html
В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц
В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц - РИА Новости, 28.12.2024
В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц
Более 80 ударов высокоточным оружием нанесли ВС России по силам ВСУ на подконтрольной Киеву территории в декабре, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:43:00+03:00
2024-12-28T11:43:00+03:00
2024-12-28T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 80 ударов высокоточным оружием нанесли ВС России по силам ВСУ на подконтрольной Киеву территории в декабре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В целом за декабрь по территории противника Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 82 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сообщил Марочко. По его словам, удары были нанесены в ответ на обстрелы со стороны ВСУ боеприпасами стран НАТО. "Высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесены огневые поражения, в результате которых украинское военно-политическое руководство понесло значительные материальные и финансовые потери", - уточнил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, НАТО
В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц
Марочко: ВС России нанесли более 80 ударов высокоточным оружием по ВСУ в декабре