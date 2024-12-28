https://ria.ru/20241228/svo-1991818388.html

В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц

В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц - РИА Новости, 28.12.2024

В ЛНР рассказали, сколько ударов ВС России нанесли по ВСУ за месяц

Более 80 ударов высокоточным оружием нанесли ВС России по силам ВСУ на подконтрольной Киеву территории в декабре, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:43:00+03:00

2024-12-28T11:43:00+03:00

2024-12-28T11:44:00+03:00

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 80 ударов высокоточным оружием нанесли ВС России по силам ВСУ на подконтрольной Киеву территории в декабре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В целом за декабрь по территории противника Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 82 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сообщил Марочко. По его словам, удары были нанесены в ответ на обстрелы со стороны ВСУ боеприпасами стран НАТО. "Высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами нанесены огневые поражения, в результате которых украинское военно-политическое руководство понесло значительные материальные и финансовые потери", - уточнил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, нато