https://ria.ru/20241228/stavka-1991864417.html
Сохранение ставки в декабре несло меньше рисков, чем ее повышение, решил ЦБ
Сохранение ставки в декабре несло меньше рисков, чем ее повышение, решил ЦБ - РИА Новости, 28.12.2024
Сохранение ставки в декабре несло меньше рисков, чем ее повышение, решил ЦБ
Участники дискуссии по ключевой ставке ЦБ РФ 20 декабря отметили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение, хотя и не исключало... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:25:00+03:00
2024-12-28T14:25:00+03:00
2024-12-28T14:28:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Участники дискуссии по ключевой ставке ЦБ РФ 20 декабря отметили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение, хотя и не исключало ускорения роста кредитов в ближайшие месяцы и продолжения роста инфляции. "Взвешивая риски обсуждаемых решений, участники отметили, что на текущем этапе они серьезнее в случае повышения ключевой ставки, чем при ее сохранении. Так, в случае сохранения в декабре ключевой ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. В такой ситуации ЦБ возобновит ужесточение денежно-кредитной политики. Напротив, в случае повышения в декабре ключевой ставки были риск переужесточения денежно-кредитных условий с учетом текущих оценок их жесткости. В результате мог бы реализоваться сценарий избыточного охлаждения экономической активности, которое приведет к последующему значительному отклонению инфляции вниз от 4%. "Это противоречило бы принципам денежно-кредитной политики Банка России в рамках режима таргетирования инфляции: для устойчивой стабилизации инфляции на цели денежно-кредитная политика должна способствовать снижению циклических колебаний выпуска (контрциклическая роль денежно-кредитной политики). Поэтому пауза в изменении ключевой ставки сейчас является более взвешенным решением", - говорится в резюме. ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html
https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
Сохранение ставки в декабре несло меньше рисков, чем ее повышение, решил ЦБ
Участники дискуссии по ставке сочли риски при ее повышении в декабре меньшими
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Участники дискуссии
по ключевой ставке ЦБ РФ 20 декабря отметили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение, хотя и не исключало ускорения роста кредитов в ближайшие месяцы и продолжения роста инфляции.
"Взвешивая риски обсуждаемых решений, участники отметили, что на текущем этапе они серьезнее в случае повышения ключевой ставки, чем при ее сохранении. Так, в случае сохранения в декабре ключевой ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
В такой ситуации ЦБ
возобновит ужесточение денежно-кредитной политики.
Напротив, в случае повышения в декабре ключевой ставки были риск переужесточения денежно-кредитных условий с учетом текущих оценок их жесткости. В результате мог бы реализоваться сценарий избыточного охлаждения экономической активности, которое приведет к последующему значительному отклонению инфляции вниз от 4%.
"Это противоречило бы принципам денежно-кредитной политики Банка России в рамках режима таргетирования инфляции: для устойчивой стабилизации инфляции на цели денежно-кредитная политика должна способствовать снижению циклических колебаний выпуска (контрциклическая роль денежно-кредитной политики). Поэтому пауза в изменении ключевой ставки сейчас является более взвешенным решением", - говорится в резюме.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.