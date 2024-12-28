https://ria.ru/20241228/sovet-1991809625.html

Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН

Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН - РИА Новости, 28.12.2024

Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:17:00+03:00

2024-12-28T11:17:00+03:00

2024-12-28T11:20:00+03:00

россия

владимир путин

российская академия наук

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была внесена в Госдуму президентом. Закон предполагает создание попечительского совета РАН. В его состав будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН - по своей должности. Остальные члены попечительского совета включаются и исключаются из него президентом РФ с учетом предложений президиума РАН, отмечается в законе. Члены совета имеют право совмещать членство с замещением госдолжности РФ или должности гражданской госслужбы. Целями создания попечительского совета РАН являются содействие ее эффективному развитию, решению перспективных и основных задач, включая формирование приоритетов деятельности академии, содействие ее сотрудничеству с государственными, общественными и иными организациями. В компетенцию совета войдут вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований, что создаст условия для инициирования РАН (при наличии заинтересованных организаций и компаний) междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям.

https://ria.ru/20241202/putin-1986938163.html

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россия, владимир путин, российская академия наук, госдума рф