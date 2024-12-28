https://ria.ru/20241228/ptitsy-1991862887.html

В Анапе спасли около полутора тысяч птиц, пострадавших от мазута

В Анапе спасли около полутора тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 28.12.2024

В Анапе спасли около полутора тысяч птиц, пострадавших от мазута

Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе около 1,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, большая часть из них уже... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:16:00+03:00

2024-12-28T14:16:00+03:00

2024-12-28T14:16:00+03:00

происшествия

анапа

ставропольский край

керченский пролив

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 28 дек – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе около 1,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, большая часть из них уже отправлена на реабилитацию, сообщили в субботу в оперштабе Кубани. "В настоящее время в Анапе спасена 1471 птица, 1241 направлена на реабилитацию. Пернатых принимают центр "Пеликан" в Ставропольском крае, краснодарский "Сафари-Парк" и зоопарк "Лукоморье" в Темрюкском районе", - говорится в сообщении. Минприроды Кубани при этом напоминает, что необходимо отлавливать только действительно обессиленную птицу, которая на берегу и не готова сопротивляться. По словам властей, участились случаи причинения вреда птицам при ночном отлове. Отмечается, что использование фонарей и отлов сопротивляющейся птицы приносит больше вреда, чем пользы для неё. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

анапа

ставропольский край

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, ставропольский край, керченский пролив, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе