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Биологи не подтвердили причастность леопарда к гибели собак в Приморье - РИА Новости, 28.12.2024
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06:00 28.12.2024 (обновлено: 07:01 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/primore-1991786579.html
Биологи не подтвердили причастность леопарда к гибели собак в Приморье
Биологи не подтвердили причастность леопарда к гибели собак в Приморье - РИА Новости, 28.12.2024
Биологи не подтвердили причастность леопарда к гибели собак в Приморье
Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье установили, что на собак в поселке Тихое в Приморье нападал тигр, а не леопард, сообщает учреждение. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:00:00+03:00
2024-12-28T07:01:00+03:00
россия
надеждинский район
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье установили, что на собак в поселке Тихое в Приморье нападал тигр, а не леопард, сообщает учреждение. Центр "Амурский тигр" в четверг сообщил, что леопарды таскали домашних собак в селе Андреевка Хасанского района, селе Гранатовка Октябрьского района и селе Тихое Надеждинского района. Отмечалось, что была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними и другие повреждения. Национальный парк "Земля леопарда" подверг сомнению возможную причастность пятнистой кошки к нападениям, но пообещал проверить эту информацию. "Научные сотрудники дирекции заповедников "Земля леопарда" обследовали места нападений дикого хищника на собак в поселке Тихое Надеждинского района Приморского края. Присутствие леопарда в населенном пункте не подтвердилось: снимки и видео фотоловушки показали, что в село выходит амурский тигр", - говорится в сообщении учреждения. Определить видовую принадлежность выходящего в населенный пункт хищника помогли фото и видео с фотоловушки, принадлежащей соседке хозяйки погибшей собаки, которую она установила по собственной инициативе. Автоматическая камера зафиксировала, как ночью по этой же улице проходит амурский тигр. Кроме того, на месте нападения хищника на собаку были обнаружены несколько отпечатков лап большой кошки. "Ширина "пятки" варьировала в пределах от 7,5 до 8 см. Это могут быть следы тигренка-подростка либо отпечатки задней лапы молодой самки тигра", - уточняется в сообщении. Собранная научными сотрудниками "Земли леопарда" информация передана специалистам охотнадзора, которые предпримут меры для отлова и изъятия амурского тигра из дикой природы, отмечают в учреждении. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241222/tigr-1990673662.html
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надеждинский район
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россия, надеждинский район, приморский край, общество
Россия, Надеждинский район, Приморский край, Общество
Биологи не подтвердили причастность леопарда к гибели собак в Приморье

Ученые выяснили, что в Приморье на собак нападал тигр, а не леопард

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморье установили, что на собак в поселке Тихое в Приморье нападал тигр, а не леопард, сообщает учреждение.
Центр "Амурский тигр" в четверг сообщил, что леопарды таскали домашних собак в селе Андреевка Хасанского района, селе Гранатовка Октябрьского района и селе Тихое Надеждинского района. Отмечалось, что была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними и другие повреждения. Национальный парк "Земля леопарда" подверг сомнению возможную причастность пятнистой кошки к нападениям, но пообещал проверить эту информацию.
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"Научные сотрудники дирекции заповедников "Земля леопарда" обследовали места нападений дикого хищника на собак в поселке Тихое Надеждинского района Приморского края. Присутствие леопарда в населенном пункте не подтвердилось: снимки и видео фотоловушки показали, что в село выходит амурский тигр", - говорится в сообщении учреждения.
Определить видовую принадлежность выходящего в населенный пункт хищника помогли фото и видео с фотоловушки, принадлежащей соседке хозяйки погибшей собаки, которую она установила по собственной инициативе. Автоматическая камера зафиксировала, как ночью по этой же улице проходит амурский тигр. Кроме того, на месте нападения хищника на собаку были обнаружены несколько отпечатков лап большой кошки.
"Ширина "пятки" варьировала в пределах от 7,5 до 8 см. Это могут быть следы тигренка-подростка либо отпечатки задней лапы молодой самки тигра", - уточняется в сообщении.
Собранная научными сотрудниками "Земли леопарда" информация передана специалистам охотнадзора, которые предпримут меры для отлова и изъятия амурского тигра из дикой природы, отмечают в учреждении.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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В Приморье отловят двух амурских тигров
9 декабря, 11:32
 
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