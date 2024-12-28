https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html

В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе

В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе - РИА Новости, 28.12.2024

В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе

После появившихся в петербургской школе портретов Дениса Капустина* и Алексея Левкина* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:03:00+03:00

2024-12-28T13:03:00+03:00

2024-12-28T13:03:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

кировский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. После появившихся в петербургской школе портретов Дениса Капустина* и Алексея Левкина* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из РДК** (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Петербургу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщили в пресс-службе, не уточнив подробностей. Источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что на информационном стенде в одной из школ в Кировском районе города появились фотографии Дениса Капустина* и Алексея Левкина*. "Была задержана 16-летняя учащаяся, она сообщила, что сама по своей собственной инициативе решила повесить портреты", - добавил собеседник агентства.* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241228/zakon-1991810733.html

санкт-петербург

россия

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кировский район