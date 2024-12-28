https://ria.ru/20241228/peterburg-1991839662.html
В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе
В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе - РИА Новости, 28.12.2024
В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе
После появившихся в петербургской школе портретов Дениса Капустина* и Алексея Левкина* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:03:00+03:00
2024-12-28T13:03:00+03:00
2024-12-28T13:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. После появившихся в петербургской школе портретов Дениса Капустина* и Алексея Левкина* (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из РДК** (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Петербургу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщили в пресс-службе, не уточнив подробностей. Источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что на информационном стенде в одной из школ в Кировском районе города появились фотографии Дениса Капустина* и Алексея Левкина*. "Была задержана 16-летняя учащаяся, она сообщила, что сама по своей собственной инициативе решила повесить портреты", - добавил собеседник агентства.* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Кировский район
В Петербурге завели дело после портретов террористов РДК* в школе
В Петербурге завели дело после появившихся в школе портретов террористов РДК