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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек - РИА Новости, 28.12.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:58:00+03:00
2024-12-28T15:58:00+03:00
2024-12-28T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр заявлял, что в результате обстрела Горловки пострадали пять человек. По словам мэра, снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов поселка шахты имени Ю. А. Гагарина. "В результате обстрела посёлка шахты им. Ю. А. Гагарина со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали шесть человек