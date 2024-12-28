https://ria.ru/20241228/obstrel-1991882318.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек - РИА Новости, 28.12.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до шести человек

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:58:00+03:00

2024-12-28T15:58:00+03:00

2024-12-28T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр заявлял, что в результате обстрела Горловки пострадали пять человек. По словам мэра, снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов поселка шахты имени Ю. А. Гагарина. "В результате обстрела посёлка шахты им. Ю. А. Гагарина со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика