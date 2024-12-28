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Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/lnr-1991879493.html
Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР
Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР - РИА Новости, 28.12.2024
Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР
ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике, три из них уже частично под контролем российских военных, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:38:00+03:00
2024-12-28T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике, три из них уже частично под контролем российских военных, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ", - сообщил Марочко. По его словам, за год в зоне ответственности ЛНР удалось отбить порядка 2 тысяч попыток ВСУ пробить оборону российских сил. Как сообщило Минобороны РФ в субботу, российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Ранее ведомство сообщало о поражении украинских формирований в районе Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР. Марочко ранее сообщил РИА Новости, что ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, но все они были отбиты.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР

Марочко заявил, что ВС России осталось освободить пять населенных пунктов в ЛНР

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике, три из них уже частично под контролем российских военных, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ", - сообщил Марочко.
По его словам, за год в зоне ответственности ЛНР удалось отбить порядка 2 тысяч попыток ВСУ пробить оборону российских сил.
Как сообщило Минобороны РФ в субботу, российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Ранее ведомство сообщало о поражении украинских формирований в районе Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.
Марочко ранее сообщил РИА Новости, что ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, но все они были отбиты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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