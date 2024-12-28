https://ria.ru/20241228/lnr-1991879493.html

Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР

Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР - РИА Новости, 28.12.2024

Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР

ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике, три из них уже частично под контролем российских военных, сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:38:00+03:00

2024-12-28T15:38:00+03:00

2024-12-28T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов в Луганской Народной Республике, три из них уже частично под контролем российских военных, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ", - сообщил Марочко. По его словам, за год в зоне ответственности ЛНР удалось отбить порядка 2 тысяч попыток ВСУ пробить оборону российских сил. Как сообщило Минобороны РФ в субботу, российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике. Ранее ведомство сообщало о поражении украинских формирований в районе Новоегоровки и Червоной Дибровы в ЛНР. Марочко ранее сообщил РИА Новости, что ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, но все они были отбиты.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины