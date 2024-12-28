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В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 28.12.2024 (обновлено: 11:57 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/lnr-1991822596.html
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ
ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:56:00+03:00
2024-12-28T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В декабре вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 193 контратаки противника, на 50 больше по сравнению с ноябрем", - рассказал Марочко. Минобороны РФ в понедельник и вторник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики, а 21 декабря - в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ведомство уточняло, что в зоне действий группировки "Запад" в ЛНР, ДНР и Харьковской области во вторник было отражено три контратаки противника, в понедельник - семь контратак, 21 декабря - две контратаки. По данным Минобороны РФ на 16 декабря, противник контролирует менее 1% территории ЛНР.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ

Подполковник Марочко: ВСУ увеличили количество контратак у рубежей ЛНР в декабре

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В декабре вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 193 контратаки противника, на 50 больше по сравнению с ноябрем", - рассказал Марочко.
Минобороны РФ в понедельник и вторник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики, а 21 декабря - в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ведомство уточняло, что в зоне действий группировки "Запад" в ЛНР, ДНР и Харьковской области во вторник было отражено три контратаки противника, в понедельник - семь контратак, 21 декабря - две контратаки. По данным Минобороны РФ на 16 декабря, противник контролирует менее 1% территории ЛНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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