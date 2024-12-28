https://ria.ru/20241228/lnr-1991822596.html
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ
ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:56:00+03:00
2024-12-28T11:56:00+03:00
2024-12-28T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В декабре вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 193 контратаки противника, на 50 больше по сравнению с ноябрем", - рассказал Марочко. Минобороны РФ в понедельник и вторник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики, а 21 декабря - в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ведомство уточняло, что в зоне действий группировки "Запад" в ЛНР, ДНР и Харьковской области во вторник было отражено три контратаки противника, в понедельник - семь контратак, 21 декабря - две контратаки. По данным Минобороны РФ на 16 декабря, противник контролирует менее 1% территории ЛНР.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
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луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ
Подполковник Марочко: ВСУ увеличили количество контратак у рубежей ЛНР в декабре