https://ria.ru/20241228/lnr-1991822596.html

В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ

В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024

В ЛНР рассказали об увеличении числа контратак ВСУ

ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:56:00+03:00

2024-12-28T11:56:00+03:00

2024-12-28T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики в декабре, все они были отбиты, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В декабре вооруженные формирования Украины продолжали попытки остановить продвижение наших войск. За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 193 контратаки противника, на 50 больше по сравнению с ноябрем", - рассказал Марочко. Минобороны РФ в понедельник и вторник сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики, а 21 декабря - в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ведомство уточняло, что в зоне действий группировки "Запад" в ЛНР, ДНР и Харьковской области во вторник было отражено три контратаки противника, в понедельник - семь контратак, 21 декабря - две контратаки. По данным Минобороны РФ на 16 декабря, противник контролирует менее 1% территории ЛНР.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)