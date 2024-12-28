https://ria.ru/20241228/ledokol-1991868566.html
На ледоколе "Якутия" подняли флаг России
На ледоколе "Якутия" подняли флаг России - РИА Новости, 28.12.2024
На ледоколе "Якутия" подняли флаг России
Государственный флаг РФ поднят на универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Якутия", построенном на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом",... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:43:00+03:00
2024-12-28T14:43:00+03:00
2024-12-28T14:45:00+03:00
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арктика
антон алиханов
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Государственный флаг РФ поднят на универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Якутия", построенном на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом", передает корреспондент РИА Новости. "Хочу отметить, что коллектив "Балтзавода" постоянно наращивает темпы сдачи каждого судна. Если на постройку головного ледокола "Арктика" ушло 7,5 лет, на первые два серийных ледокола - уже на год меньше, то строительство "Якутии" завершено всего за 4 года", - сказал в ходе церемонии в режиме видеоконференцсвязи министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. В середине декабря "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) сообщала о завершении ходовых испытаний судна. Универсальный атомный ледокол "Якутия" мощностью 60 мегаватт – четвертое судно проекта 22220, построенное на "Балтийском заводе". Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, ранее были построены три атомохода: "Арктика" (головной) и серийные "Сибирь" и "Урал".
https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, антон алиханов, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, экономика
Россия, Арктика, Антон Алиханов, Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод, Экономика
На ледоколе "Якутия" подняли флаг России
На построенном на "Балтийском заводе" ледоколе "Якутия" подняли российский флаг