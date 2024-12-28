https://ria.ru/20241228/katera-1991780981.html

KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур

KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур - РИА Новости, 28.12.2024

KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур

KMZ (Кингисеппский машзавод) изготовит в 2025 году более 100 катеров различных типов для силовых структур России, сообщил РИА Новости управляющий директор... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T02:46:00+03:00

2024-12-28T02:46:00+03:00

2024-12-28T02:47:00+03:00

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. KMZ (Кингисеппский машзавод) изготовит в 2025 году более 100 катеров различных типов для силовых структур России, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. В частности, в рамках контракта с МЧС будут построены катера трех видов ПК-500, РПК-640 и RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). "В этом году отгружено заказчикам 34 единицы, еще 45 изготовлено. В следующем году будет изготовлено более 100 единиц", - сказал Даниленко. По его словам, в этом году не все планы были выполнены. "Санкции на ходу меняли поставщиков электроники. Тем не менее, на следующий год планируем практически вдвое увеличить выпуск", - сообщил глава холдинга. Он подчеркнул, что новые катера прекрасно себя показали в эксплуатации. "Множественные испытания с участием представителей заказчика, СМИ подтвердили скорость, грациозность и надежность выпускаемой продукции", - отметил Даниленко.

https://ria.ru/20241101/kater-1981341637.html

https://ria.ru/20240715/danilenko-1959212104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)