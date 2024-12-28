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KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур - РИА Новости, 28.12.2024
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02:46 28.12.2024 (обновлено: 02:47 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/katera-1991780981.html
KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур
KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур - РИА Новости, 28.12.2024
KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур
KMZ (Кингисеппский машзавод) изготовит в 2025 году более 100 катеров различных типов для силовых структур России, сообщил РИА Новости управляющий директор... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:46:00+03:00
2024-12-28T02:47:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. KMZ (Кингисеппский машзавод) изготовит в 2025 году более 100 катеров различных типов для силовых структур России, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Холдинг ВПК KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. В частности, в рамках контракта с МЧС будут построены катера трех видов ПК-500, РПК-640 и RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). "В этом году отгружено заказчикам 34 единицы, еще 45 изготовлено. В следующем году будет изготовлено более 100 единиц", - сказал Даниленко. По его словам, в этом году не все планы были выполнены. "Санкции на ходу меняли поставщиков электроники. Тем не менее, на следующий год планируем практически вдвое увеличить выпуск", - сообщил глава холдинга. Он подчеркнул, что новые катера прекрасно себя показали в эксплуатации. "Множественные испытания с участием представителей заказчика, СМИ подтвердили скорость, грациозность и надежность выпускаемой продукции", - отметил Даниленко.
https://ria.ru/20241101/kater-1981341637.html
https://ria.ru/20240715/danilenko-1959212104.html
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безопасность, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров для российских силовых структур

KMZ в 2025 году изготовит более ста катеров разных типов для силовых структур

© Фото : KMZКатер специального назначения RX-1173
Катер специального назначения RX-1173 - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : KMZ
Катер специального назначения RX-1173. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. KMZ (Кингисеппский машзавод) изготовит в 2025 году более 100 катеров различных типов для силовых структур России, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Холдинг ВПК KMZ специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов. В частности, в рамках контракта с МЧС будут построены катера трех видов ПК-500, РПК-640 и RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).
Патрульные катера РПК-640 для МЧС России, изготовленные Кингисеппским машиностроительным заводом - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
На KMZ рассказали об испытаниях патрульного катера для МЧС
1 ноября, 13:46
"В этом году отгружено заказчикам 34 единицы, еще 45 изготовлено. В следующем году будет изготовлено более 100 единиц", - сказал Даниленко.
По его словам, в этом году не все планы были выполнены. "Санкции на ходу меняли поставщиков электроники. Тем не менее, на следующий год планируем практически вдвое увеличить выпуск", - сообщил глава холдинга.
Он подчеркнул, что новые катера прекрасно себя показали в эксплуатации. "Множественные испытания с участием представителей заказчика, СМИ подтвердили скорость, грациозность и надежность выпускаемой продукции", - отметил Даниленко.
Управляющий директор производственного холдинга Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) Михаил Даниленко - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Михаил Даниленко: KMZ испытал возвращаемый безэкипажный катер с ракетами
15 июля, 11:00
 
БезопасностьТехнологииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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