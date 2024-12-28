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Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 28.12.2024
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01:31 28.12.2024
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Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву
Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 28.12.2024
Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву
Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:31:00+03:00
2024-12-28T01:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в России. "Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность (визита - ред.) остается", - сообщили в посольстве. В 2020 году Прабово Субианто, бывший тогда министром обороны Индонезии, по приглашению занимавшего тогда пост министра обороны РФ Сергея Шойгу присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 года.
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в мире, индонезия, россия, прабово субианто, сергей шойгу, москва
В мире, Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Сергей Шойгу, Москва
Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву

Президент Индонезии получил приглашение от России приехать на Парад Победы 9 мая

© AP Photo / Vincent ThianПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в России.
"Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность (визита - ред.) остается", - сообщили в посольстве.
В 2020 году Прабово Субианто, бывший тогда министром обороны Индонезии, по приглашению занимавшего тогда пост министра обороны РФ Сергея Шойгу присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 года.
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В миреИндонезияРоссияПрабово СубиантоСергей ШойгуМосква
 
 
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