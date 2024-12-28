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Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву

Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 28.12.2024

Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву

Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:31:00+03:00

2024-12-28T01:31:00+03:00

2024-12-28T01:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в России. "Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность (визита - ред.) остается", - сообщили в посольстве. В 2020 году Прабово Субианто, бывший тогда министром обороны Индонезии, по приглашению занимавшего тогда пост министра обороны РФ Сергея Шойгу присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, россия, прабово субианто, сергей шойгу, москва