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Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву
Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву - РИА Новости, 28.12.2024
Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву
Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:31:00+03:00
2024-12-28T01:31:00+03:00
2024-12-28T01:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение от российской стороны приехать на Парад Победы 9 мая, сообщило "Известиям" индонезийское посольство в России. "Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность (визита - ред.) остается", - сообщили в посольстве. В 2020 году Прабово Субианто, бывший тогда министром обороны Индонезии, по приглашению занимавшего тогда пост министра обороны РФ Сергея Шойгу присутствовал на военном параде на Красной площади, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В должность президента Индонезии Прабово Субианто вступил в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, прабово субианто, сергей шойгу, москва
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Президент Индонезии получил приглашение приехать на Парад Победы в Москву
Президент Индонезии получил приглашение от России приехать на Парад Победы 9 мая