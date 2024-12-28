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При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 28.12.2024 (обновлено: 15:59 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991881219.html
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов - РИА Новости, 28.12.2024
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов
Квартира одного из многоквартирных домов Горловки в ДНР пострадала в результате прямого попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками в субботу, также... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:50:00+03:00
2024-12-28T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Квартира одного из многоквартирных домов Горловки в ДНР пострадала в результате прямого попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками в субботу, также повреждены легковые автомобили, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие прямого попадания снаряда украинских террористов повреждена квартира одного из домов в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. Мэр добавил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец" повреждения получили гражданские легковые автомобили. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало в субботу, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов

Мэр Приходько: снаряд попал в квартиру одного из домов Горловки при обстреле ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Квартира одного из многоквартирных домов Горловки в ДНР пострадала в результате прямого попадания снаряда, выпущенного украинскими войсками в субботу, также повреждены легковые автомобили, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие прямого попадания снаряда украинских террористов повреждена квартира одного из домов в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
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Мэр добавил, что в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец" повреждения получили гражданские легковые автомобили.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало в субботу, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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