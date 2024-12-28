https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991823879.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в городе Горловка ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:04:00+03:00
2024-12-28T12:04:00+03:00
2024-12-28T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в городе Горловка ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.50 мск по Никитовскому району Горловки было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница