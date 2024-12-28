https://ria.ru/20241228/gorlovka-1991823879.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.12.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в городе Горловка ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:04:00+03:00

2024-12-28T12:04:00+03:00

2024-12-28T12:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в городе Горловка ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела жилмассива "Комсомолец" со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.50 мск по Никитовскому району Горловки было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия