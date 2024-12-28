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Западу предрекли жесткую борьбу за российский газ - РИА Новости, 28.12.2024
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14:46 28.12.2024 (обновлено: 19:31 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/gas-1991868900.html
Западу предрекли жесткую борьбу за российский газ
Западу предрекли жесткую борьбу за российский газ - РИА Новости, 28.12.2024
Западу предрекли жесткую борьбу за российский газ
Европе предстоит тяжелая борьба с Азией за поставки российского СПГ, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:46:00+03:00
2024-12-28T19:31:00+03:00
европа
украина
азия
владимир зеленский
снг
веэс
газпром
транзит газа через украину
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Европе предстоит тяжелая борьба с Азией за поставки российского СПГ, сообщило агентство Bloomberg."Фактически Европейский союз скупил рекордное количество российского СПГ в этом году, и хотя некоторые должностные лица в блоке призывают к эмбарго, общерегионального запрета все еще нет", — говорится в тексте.По прогнозам издания, Европе все острее придется конкурировать с Азией за поставки СПГ от мировых производителей."Они (газовые запасы Европы. — Прим. ред.) сократились до примерно 75 процентов заполненности, что на месяц раньше, чем прошлой зимой. Это тревожный знак, не только для того, что осталось от отопительного сезона, но и для усилий по накоплению запасов позднее, в 2025 году", — сказано в материале.При этом отмечается, что "даже при прекращении поставок через Украину Россия все равно сможет поставлять газ в Европу через Турцию, хотя мощности этого маршрута не смогут полностью компенсировать вероятный дефицит в следующем году".В четверг Путин по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области заявил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска Киева к "Газпрому".Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после этого срока даже в случае его закупок третьими странами.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
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европа, украина, азия, владимир зеленский, снг, веэс, газпром, транзит газа через украину, в мире
Европа, Украина, Азия, Владимир Зеленский, СНГ, ВЕЭС, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Западу предрекли жесткую борьбу за российский газ

Bloomberg: Европе предстоит жесткая борьба с Азией за поставки российского СПГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Европе предстоит тяжелая борьба с Азией за поставки российского СПГ, сообщило агентство Bloomberg.
"Фактически Европейский союз скупил рекордное количество российского СПГ в этом году, и хотя некоторые должностные лица в блоке призывают к эмбарго, общерегионального запрета все еще нет", — говорится в тексте.
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По прогнозам издания, Европе все острее придется конкурировать с Азией за поставки СПГ от мировых производителей.
"Они (газовые запасы Европы. — Прим. ред.) сократились до примерно 75 процентов заполненности, что на месяц раньше, чем прошлой зимой. Это тревожный знак, не только для того, что осталось от отопительного сезона, но и для усилий по накоплению запасов позднее, в 2025 году", — сказано в материале.
При этом отмечается, что "даже при прекращении поставок через Украину Россия все равно сможет поставлять газ в Европу через Турцию, хотя мощности этого маршрута не смогут полностью компенсировать вероятный дефицит в следующем году".
В четверг Путин по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области заявил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска Киева к "Газпрому".
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после этого срока даже в случае его закупок третьими странами.
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