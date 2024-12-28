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В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - РИА Новости, 28.12.2024
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T22:21:00+03:00
2024-12-28T22:21:00+03:00
2024-12-28T23:34:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства.Выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:В свою очередь, Минобрнауки установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, следующие минимальные баллы:Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20241210/ege-1988416826.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год