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В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - РИА Новости, 28.12.2024
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22:21 28.12.2024 (обновлено: 23:34 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - РИА Новости, 28.12.2024
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T22:21:00+03:00
2024-12-28T23:34:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства.Выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:В свою очередь, Минобрнауки установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, следующие минимальные баллы:Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20241210/ege-1988416826.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства.
Выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:
  • по русскому языку — 42;
  • по математике — 39;
  • по физике — 39;
  • по обществознанию — 42;
  • по истории — 35;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30;
  • по литературе — 40;
  • по биологии — 39;
  • по географии — 40;
  • по химии — 39.
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В свою очередь, Минобрнауки установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, следующие минимальные баллы:
  • по русскому языку — 40;
  • по математике профильного уровня — 40;
  • по физике — 39;
  • по обществознанию — 45;
  • по истории — 36;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30;
  • по литературе — 40;
  • по биологии — 39;
  • по географии — 40;
  • по химии — 39.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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