https://ria.ru/20241228/ege-1991934752.html

В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - РИА Новости, 28.12.2024

В России установили минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T22:21:00+03:00

2024-12-28T22:21:00+03:00

2024-12-28T23:34:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минпросвещения приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для поступления в образовательные организации, которые находятся в ведении министерства.Выпускникам нужно будет набрать следующие минимальные баллы за экзамен:В свою очередь, Минобрнауки установило для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства, следующие минимальные баллы:Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20241210/ege-1988416826.html

https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)