https://ria.ru/20241228/dollar-1991798096.html

Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2025 году

Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2025 году - РИА Новости, 28.12.2024

Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2025 году

Доллар на российском рынке в новом году будет торговаться преимущественно выше психологического уровня 100 рублей, при этом в начале года рубль будет крепче,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:32:00+03:00

2024-12-28T09:32:00+03:00

2024-12-28T09:32:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Доллар на российском рынке в новом году будет торговаться преимущественно выше психологического уровня 100 рублей, при этом в начале года рубль будет крепче, чем к его завершению, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Курс доллара после 12 июня 2024 года (когда из-за американских санкций он "ушел" с Московской биржи) имеет смысл отслеживать в формате официальных котировок ЦБ РФ. Валюта США завершила прошлый год на отметке 89,69 рубля, после чего, тогда же в июне, её курс падал до 82,63 рубля, в ноябре взлетал до 109,58 рубля, однако к 26 декабря доллар стоил 99,61 рубля (плюс 11,1% за год) С новым годом, с новым Трампом Конец 2024 года, как и конец 2016-го, проходит на фоне подготовки к вступлению Дональда Трампа в законные президентские права. Восемь лет назад, как и сейчас, было много неопределенности в его будущей политике. Однако нельзя "дважды войти в одну реку", и обстановка в мире, да и сам Трамп сейчас другие. "Будущий 47-й президент США сейчас более уверен, у него есть команда, и главное, у него есть официально декларируемое намерение остановить украинский конфликт. Геополитика – сильный курсообразующий фактор рубля, и первая эмоциональная реакция на возможные успехи в урегулировании конфликта вызовет рост рубля", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". При этом стоит учитывать фундаментальные факторы: импорт может возрасти, однако из-за возможного облегчения путей его доставки он может подешеветь; экспорт также может подрасти из-за возможных послаблений в ограничениях. Однако международные санкции, скорее всего, останутся, а если и будут сниматься, то очень медленно и в процессе политической "торговли", добавляет он. Прогнозы Фундаментальный курс доллара при сбалансированном торговом балансе находится на уровне 80–85 рублей, оценивает Владимир Брагин из УК "Альфа Капитал". "Реальный же курс с учетом всех рисков и наложенных на Россию санкций находится в диапазоне 90–95 рублей за доллар. Для снижения инфляции, чего добивается ЦБ РФ, необходимо опускать курс ниже 100 рублей за доллар", - считает он. Курс в среднем в следующем году окажется вблизи 100 рублей за доллар, в свою очередь оценивает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Основные факторы давления на рубль будут сохраняться. Это санкции, выход нерезидентов из российских активов и балансирование валютной позиции банками. Новый риск - цены на нефть, их падение может сократить продажи валюты экспортёрами. На конец 2025 года ожидаю доллар по 105 рублей", - отмечает он. В первом полугодии 2025 года доллар в районе 100-105 рублей, причем курс в начале года может даже опускаться ниже 100 рублей. На конец года ориентир в 110 рублей за доллар, ожидает Олег Кузьмин из "Ренессанс капитала". "Средний по году курс: 104-105 рублей за доллар, а на конец года 110-115 рублей. В первом полугодии 2025 года доллар будет торговаться вокруг 100 рублей", - прогнозирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

https://ria.ru/20241227/dollar-1991583798.html

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экономика, россия, дональд трамп, сергей суверов, владимир брагин, сша