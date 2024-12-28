Рейтинг@Mail.ru
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/dnr-1991842418.html
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен - РИА Новости, 28.12.2024
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен
Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики полностью обесточен, сообщает назначенная Киевом... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:10:00+03:00
2024-12-28T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
красноармейск
россия
димитров
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
МОСКВА, 28 дек – РАИ Новости. Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики полностью обесточен, сообщает назначенная Киевом городская военная администрация в субботу. "Весь Покровск аварийно обесточен… Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что специалисты пытаются выяснить причину происшествия. Глава ДНР Денис Пушилин 19 декабря сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991827393.html
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
красноармейск
россия
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8c3a1f05197e9c533c035e43f8c11a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, красноармейск, россия, димитров, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Красноармейск, Россия, Димитров, Денис Пушилин
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен

Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР полностью обесточен

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек – РАИ Новости. Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики полностью обесточен, сообщает назначенная Киевом городская военная администрация в субботу.
"Весь Покровск аварийно обесточен… Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Российский военнослужащий ведет огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Вчера, 12:21
Отмечается, что специалисты пытаются выяснить причину происшествия.
Глава ДНР Денис Пушилин 19 декабря сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
AP: ВСУ считают, что операцией в Курской области Киев продал Донбасс
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКрасноармейскРоссияДимитровДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала