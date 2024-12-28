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Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен - РИА Новости, 28.12.2024
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен
Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики полностью обесточен, сообщает назначенная Киевом... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:10:00+03:00
2024-12-28T13:10:00+03:00
2024-12-28T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек – РАИ Новости. Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики полностью обесточен, сообщает назначенная Киевом городская военная администрация в субботу. "Весь Покровск аварийно обесточен… Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Отмечается, что специалисты пытаются выяснить причину происшествия. Глава ДНР Денис Пушилин 19 декабря сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Красноармейск, Россия, Димитров, Денис Пушилин
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР обесточен
Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР полностью обесточен