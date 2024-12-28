https://ria.ru/20241228/daniya-1991778626.html

Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Пушков призвал датчан присмотреть за премьером - РИА Новости, 28.12.2024

Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:26:00+03:00

2024-12-28T01:26:00+03:00

2024-12-28T08:52:00+03:00

в мире

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совет федерации рф

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских, и вспомнил самоубийство бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола. Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны России, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. "Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня — на случай "нападения русских". Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет", — написал Пушков. Он напомнил, что в соседней Швеции уже лет десять ждут "нападения на Гетеборг", но "все никак не дождутся". "А если серьезно, то пусть датчане за ней присмотрят", — добавил сенатор, предположив, что Фредериксен, "неровен час", покончит с собой, как "министр США Джеймс Форрестол, одержимый "русской угрозой". Форрестол в 1949 году покончил с собой, находясь в психиатрической больнице. Сообщалось, что он страдал от паранойи и регулярно повторял "Русские идут!".

https://ria.ru/20240607/napadenie-1951560694.html

https://ria.ru/20241029/barbin-1980507526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, москва, метте фредериксен, алексей пушков, совет федерации рф, нато