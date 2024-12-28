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Пушков призвал датчан присмотреть за премьером - РИА Новости, 28.12.2024
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01:26 28.12.2024 (обновлено: 08:52 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/daniya-1991778626.html
Пушков призвал датчан присмотреть за премьером
Пушков призвал датчан присмотреть за премьером - РИА Новости, 28.12.2024
Пушков призвал датчан присмотреть за премьером
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:26:00+03:00
2024-12-28T08:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских, и вспомнил самоубийство бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола. Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны России, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. "Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня — на случай "нападения русских". Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет", — написал Пушков. Он напомнил, что в соседней Швеции уже лет десять ждут "нападения на Гетеборг", но "все никак не дождутся". "А если серьезно, то пусть датчане за ней присмотрят", — добавил сенатор, предположив, что Фредериксен, "неровен час", покончит с собой, как "министр США Джеймс Форрестол, одержимый "русской угрозой". Форрестол в 1949 году покончил с собой, находясь в психиатрической больнице. Сообщалось, что он страдал от паранойи и регулярно повторял "Русские идут!".
https://ria.ru/20240607/napadenie-1951560694.html
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в мире, сша, россия, москва, метте фредериксен, алексей пушков, совет федерации рф, нато
В мире, США, Россия, Москва, Метте Фредериксен, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков призвал датчан присмотреть за премьером

Пушков призвал датчан присмотреть за премьером, которая боится атаки русских

© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских, и вспомнил самоубийство бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола.
Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны России, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
7 июня, 23:12
"Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня — на случай "нападения русских". Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет", — написал Пушков.
Он напомнил, что в соседней Швеции уже лет десять ждут "нападения на Гетеборг", но "все никак не дождутся".
"А если серьезно, то пусть датчане за ней присмотрят", — добавил сенатор, предположив, что Фредериксен, "неровен час", покончит с собой, как "министр США Джеймс Форрестол, одержимый "русской угрозой".
Форрестол в 1949 году покончил с собой, находясь в психиатрической больнице. Сообщалось, что он страдал от паранойи и регулярно повторял "Русские идут!".
Посол РФ в Дании Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Владимир Барбин: Дания игнорирует риск прямого конфликта Россия-НАТО
29 октября, 12:00
 
В миреСШАРоссияМоскваМетте ФредериксенАлексей ПушковСовет Федерации РФНАТО
 
 
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