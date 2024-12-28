Пушков призвал датчан присмотреть за премьером
Пушков призвал датчан присмотреть за премьером, которая боится атаки русских
© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских, и вспомнил самоубийство бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола.
Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны России, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.
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"Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня — на случай "нападения русских". Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет", — написал Пушков.
Он напомнил, что в соседней Швеции уже лет десять ждут "нападения на Гетеборг", но "все никак не дождутся".
"А если серьезно, то пусть датчане за ней присмотрят", — добавил сенатор, предположив, что Фредериксен, "неровен час", покончит с собой, как "министр США Джеймс Форрестол, одержимый "русской угрозой".
Форрестол в 1949 году покончил с собой, находясь в психиатрической больнице. Сообщалось, что он страдал от паранойи и регулярно повторял "Русские идут!".
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