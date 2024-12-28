https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html

В Воронежской области отразили атаку дронов

В Воронежской области отразили атаку дронов - РИА Новости, 28.12.2024

В Воронежской области отразили атаку дронов

Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:45:00+03:00

2024-12-28T03:45:00+03:00

2024-12-28T03:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

воронежская область

происшествия

юго-восточная железная дорога

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА... В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", — написал он.Губернатор уточнил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, оперативные службы продолжают работу на месте обрыва."Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", — добавляется в заявлении.По предварительной информации, пострадавших нет, заключил Гусев.ВСУ практически ежедневно пытаются бить беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241203/bespilotnik-1987028639.html

https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991582695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронеж, воронежская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, александр гусев (губернатор)