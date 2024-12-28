https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html
В Воронежской области отразили атаку дронов
В Воронежской области отразили атаку дронов - РИА Новости, 28.12.2024
В Воронежской области отразили атаку дронов
Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:45:00+03:00
2024-12-28T03:45:00+03:00
2024-12-28T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА... В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", — написал он.Губернатор уточнил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, оперативные службы продолжают работу на месте обрыва."Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", — добавляется в заявлении.По предварительной информации, пострадавших нет, заключил Гусев.ВСУ практически ежедневно пытаются бить беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241203/bespilotnik-1987028639.html
https://ria.ru/20241227/bespilotniki-1991582695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Происшествия, Юго-Восточная железная дорога, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отразили атаку дронов
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили более десяти БПЛА ВСУ