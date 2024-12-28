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В Воронежской области отразили атаку дронов - РИА Новости, 28.12.2024
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03:45 28.12.2024 (обновлено: 03:55 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991783430.html
В Воронежской области отразили атаку дронов
В Воронежской области отразили атаку дронов - РИА Новости, 28.12.2024
В Воронежской области отразили атаку дронов
Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:45:00+03:00
2024-12-28T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА... В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", — написал он.Губернатор уточнил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, оперативные службы продолжают работу на месте обрыва."Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", — добавляется в заявлении.По предварительной информации, пострадавших нет, заключил Гусев.ВСУ практически ежедневно пытаются бить беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241203/bespilotnik-1987028639.html
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воронеж, воронежская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Происшествия, Юго-Восточная железная дорога, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отразили атаку дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили более десяти БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили более десяти дронов в пригороде Воронежа и нескольких районах области, в одном из них из-за падения обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и в нескольких районах области обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА... В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", — написал он.
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Губернатор уточнил, что для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги, оперативные службы продолжают работу на месте обрыва.
"Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", — добавляется в заявлении.
По предварительной информации, пострадавших нет, заключил Гусев.
ВСУ практически ежедневно пытаются бить беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьПроисшествияЮго-Восточная железная дорогаАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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