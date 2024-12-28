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AP: на Западе опасаются, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 28.12.2024 (обновлено: 09:35 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ap-1991797755.html
AP: на Западе опасаются, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта
AP: на Западе опасаются, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта - РИА Новости, 28.12.2024
AP: на Западе опасаются, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта
Украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта на фоне того, как Киев продолжает терять... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:28:00+03:00
2024-12-28T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
нато
сергей лавров
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта на фоне того, как Киев продолжает терять позиции под натиском российских сил, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - говорится в сообщении. При этом украинские военные считают, что, напав на Курскую область, они "разворошили еще одну горячую точку". "Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку", - приводит агентство слова майора 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степана Луцива. Ранее правительственные источники в США заявили агентству Блумберг, что ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991783770.html
https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html
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владимир путин, валерий герасимов, нато, сергей лавров, вооруженные силы украины, россия, в мире, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НАТО, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Украина, Курская область
AP: на Западе опасаются, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта

AP: Запад испугался, что ставкой на Курск Киев ослабил всю линию фронта

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта на фоне того, как Киев продолжает терять позиции под натиском российских сил, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный
Вчера, 03:55
При этом украинские военные считают, что, напав на Курскую область, они "разворошили еще одну горячую точку". "Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку", - приводит агентство слова майора 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степана Луцива.
Ранее правительственные источники в США заявили агентству Блумберг, что ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией.
Беженка из Селидово: ВСУ расстреляли семью, которая месяц готовила им еду - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Селидово ВСУ убили семью, которая готовила им еду, рассказала беженка
Вчера, 06:23
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
Вчера, 02:00
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ не давали людям выехать из города
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовНАТОСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреУкраинаКурская область
 
 
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