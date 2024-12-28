https://ria.ru/20241228/aktau-1991880648.html

Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана работают в Актау

Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана работают в Актау - РИА Новости, 28.12.2024

Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана работают в Актау

Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы в районе Актау, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:48:00+03:00

2024-12-28T15:48:00+03:00

2024-12-28T15:48:00+03:00

в мире

грозный

азербайджан

россия

владимир путин

ильхам алиев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы в районе Актау, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "В настоящее время два сотрудника генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе Актау", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241228/aviakatastrofa-1991833988.html

https://ria.ru/20241226/aktau-1991456283.html

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в мире, грозный, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный