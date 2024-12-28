https://ria.ru/20241228/aktau-1991817777.html

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в катастрофе в Актау

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в катастрофе в Актау - РИА Новости, 28.12.2024

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в катастрофе в Актау

Состояние двоих россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым, 4 в состоянии средней тяжести, еще 3 идут на поправку, их состояние... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:42:00+03:00

2024-12-28T11:42:00+03:00

2024-12-28T11:49:00+03:00

актау

россия

казахстан

алексей кузнецов

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Состояние двоих россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым, 4 в состоянии средней тяжести, еще 3 идут на поправку, их состояние оценивается как легкой тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В федеральных медицинских центрах Минздрава России и больнице Департамента здравоохранения Москвы остаются 9 россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Состояние двоих из них остается тяжелым, четверо, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести, еще трое пострадавших идут на поправку, их состояние врачи оценивают как легкой тяжести",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20241227/aktau-1991723135.html

актау

россия

казахстан

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актау, россия, казахстан, алексей кузнецов, крушение рейса баку — грозный, происшествия