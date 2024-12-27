В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского
Дубинский: Зеленский должен записать новогоднее обращение на фоне ТЦК
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне военкомата, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Для реалистичности антуража, <...> (новогоднюю. — Прим. ред.) запись следовало бы организовать на фоне буса (автобуса. — Прим. ред.) с ТЦК", — написал нардеп.
По его словам, в новогоднем обращении Зеленского должны присутствовать все главные и исключительные атрибуты его власти, к которым, помимо ТЦК, также относятся полиция, боль, кровь и слезы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.