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В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:33 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991572866.html
В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского
В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского - РИА Новости, 27.12.2024
В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского
Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне военкомата, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:33:00+03:00
2024-12-27T01:33:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне военкомата, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Для реалистичности антуража, &lt;...&gt; (новогоднюю. — Прим. ред.) запись следовало бы организовать на фоне буса (автобуса. — Прим. ред.) с ТЦК", — написал нардеп.По его словам, в новогоднем обращении Зеленского должны присутствовать все главные и исключительные атрибуты его власти, к которым, помимо ТЦК, также относятся полиция, боль, кровь и слезы.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского

Дубинский: Зеленский должен записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне военкомата, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Для реалистичности антуража, <...> (новогоднюю. — Прим. ред.) запись следовало бы организовать на фоне буса (автобуса. — Прим. ред.) с ТЦК", — написал нардеп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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По его словам, в новогоднем обращении Зеленского должны присутствовать все главные и исключительные атрибуты его власти, к которым, помимо ТЦК, также относятся полиция, боль, кровь и слезы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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