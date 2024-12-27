https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991572866.html

В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского

В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского - РИА Новости, 27.12.2024

В Раде рассказали о новогоднем обращении Зеленского

Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне военкомата, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T01:33:00+03:00

2024-12-27T01:33:00+03:00

2024-12-27T01:33:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен записать новогоднее обращение к украинским гражданам на фоне военкомата, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Для реалистичности антуража, <...> (новогоднюю. — Прим. ред.) запись следовало бы организовать на фоне буса (автобуса. — Прим. ред.) с ТЦК", — написал нардеп.По его словам, в новогоднем обращении Зеленского должны присутствовать все главные и исключительные атрибуты его власти, к которым, помимо ТЦК, также относятся полиция, боль, кровь и слезы.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241226/zelenskiy-1991529541.html

https://ria.ru/20241227/wp-1991571675.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины