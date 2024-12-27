https://ria.ru/20241227/vsu-1991766814.html

СМИ: в США считают, что ВС России скоро выбьют ВСУ из Курской области

СМИ: в США считают, что ВС России скоро выбьют ВСУ из Курской области - РИА Новости, 27.12.2024

СМИ: в США считают, что ВС России скоро выбьют ВСУ из Курской области

ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T21:28:00+03:00

2024-12-27T21:28:00+03:00

2024-12-27T21:54:00+03:00

россия

украина

курская область

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валерий герасимов

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией, такую оценку высказали агентству Блумберг правительственные источники в США. По оценкам американских должностных лиц, украинские силы уже потеряли около половины ранее занятых территорий, а скоординированное наступление российских войск, полагают источники, может вынудить ВСУ к весне либо отступить, либо оказаться перед угрозой окружения. "Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", – цитирует агентство одного из американских чиновников на условиях анонимности. Как отмечает Блумберг, украинские чиновники ранее дали понять, что рассчитывают использовать занятую территорию под Курском как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Однако для Киева ситуация осложняется нехваткой людских ресурсов и неопределенностью в поставках вооружений со стороны США и других союзников, пишет американское агентство. Блумберг делает вывод, что возможная потеря контроля над оккупированными территориями в Курской области и продолжающееся наступление России на других направлениях могут существенно осложнить позиции Украины на будущих переговорах о мире. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241227/ukraine-1991747968.html

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украина

курская область

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россия, украина, курская область, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире