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В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:11 27.12.2024 (обновлено: 19:06 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vsu-1991744531.html
В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области
В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области - РИА Новости, 27.12.2024
В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области
ВСУ пришлось отступать с подконтрольных киевским властям территорий ДНР к границе Днепропетровской области, сообщил украинский военный с позывным Мучной в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:11:00+03:00
2024-12-27T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
ясенево
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВСУ пришлось отступать с подконтрольных киевским властям территорий ДНР к границе Днепропетровской области, сообщил украинский военный с позывным Мучной в Telegram-канале."Последняя линия перед Днепром (Днепропетровск. — Прим. ред.): сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад, в район Новоалександровки — Надеждинки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки", — написал он.По словам Мучного, потеря Нововасильевки откроет для российских войск доступ к поселкам Удачное и Котлино.Кроме того, ВСУ вскоре могут потерять контроль над селом Ясенево, поскольку, как утверждает военный, российская армия начала атаковать и уже практически подошла к этому населенному пункту с обеих сторон. "Это село как логистический узел, потеря которого ухудшит коммуникацию между другими подразделениями, также образуется угроза южнее, в районе Славянки и Петропавловки. &lt;...&gt; Потеря этих сел приведет к дальнейшему движению (российских Вооруженных сил. — Прим. ред.) на Андреевку", — добавил он.За прошедшую неделю Минобороны России сообщило об освобождении в ДНР населенных пунктов Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант и Ивановка.
https://ria.ru/20241223/vsu-1990761086.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
ясенево
киев
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днепропетровская область, ясенево, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Ясенево, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области

В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области из-за ВС РФ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВСУ пришлось отступать с подконтрольных киевским властям территорий ДНР к границе Днепропетровской области, сообщил украинский военный с позывным Мучной в Telegram-канале.
"Последняя линия перед Днепром (Днепропетровск. — Прим. ред.): сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад, в район Новоалександровки — Надеждинки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки", — написал он.
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По словам Мучного, потеря Нововасильевки откроет для российских войск доступ к поселкам Удачное и Котлино.
Кроме того, ВСУ вскоре могут потерять контроль над селом Ясенево, поскольку, как утверждает военный, российская армия начала атаковать и уже практически подошла к этому населенному пункту с обеих сторон.
"Это село как логистический узел, потеря которого ухудшит коммуникацию между другими подразделениями, также образуется угроза южнее, в районе Славянки и Петропавловки. <...> Потеря этих сел приведет к дальнейшему движению (российских Вооруженных сил. — Прим. ред.) на Андреевку", — добавил он.
За прошедшую неделю Минобороны России сообщило об освобождении в ДНР населенных пунктов Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант и Ивановка.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЯсеневоКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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