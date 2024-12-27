https://ria.ru/20241227/vsu-1991744531.html

В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области

В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области - РИА Новости, 27.12.2024

В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области

ВСУ пришлось отступать с подконтрольных киевским властям территорий ДНР к границе Днепропетровской области, сообщил украинский военный с позывным Мучной в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:11:00+03:00

2024-12-27T18:11:00+03:00

2024-12-27T19:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

ясенево

киев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВСУ пришлось отступать с подконтрольных киевским властям территорий ДНР к границе Днепропетровской области, сообщил украинский военный с позывным Мучной в Telegram-канале."Последняя линия перед Днепром (Днепропетровск. — Прим. ред.): сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад, в район Новоалександровки — Надеждинки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки", — написал он.По словам Мучного, потеря Нововасильевки откроет для российских войск доступ к поселкам Удачное и Котлино.Кроме того, ВСУ вскоре могут потерять контроль над селом Ясенево, поскольку, как утверждает военный, российская армия начала атаковать и уже практически подошла к этому населенному пункту с обеих сторон. "Это село как логистический узел, потеря которого ухудшит коммуникацию между другими подразделениями, также образуется угроза южнее, в районе Славянки и Петропавловки. <...> Потеря этих сел приведет к дальнейшему движению (российских Вооруженных сил. — Прим. ред.) на Андреевку", — добавил он.За прошедшую неделю Минобороны России сообщило об освобождении в ДНР населенных пунктов Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант и Ивановка.

https://ria.ru/20241223/vsu-1990761086.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

ясенево

киев

донецкая народная республика

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днепропетровская область, ясенево, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире