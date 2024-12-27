В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области
В ВСУ заявили об отступлении к границе Днепропетровской области из-за ВС РФ
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВСУ пришлось отступать с подконтрольных киевским властям территорий ДНР к границе Днепропетровской области, сообщил украинский военный с позывным Мучной в Telegram-канале.
"Последняя линия перед Днепром (Днепропетровск. — Прим. ред.): сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад, в район Новоалександровки — Надеждинки. Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки, а совсем скоро из Успеновки", — написал он.
ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру ДНР, рассказал беженец
23 декабря, 04:17
По словам Мучного, потеря Нововасильевки откроет для российских войск доступ к поселкам Удачное и Котлино.
Кроме того, ВСУ вскоре могут потерять контроль над селом Ясенево, поскольку, как утверждает военный, российская армия начала атаковать и уже практически подошла к этому населенному пункту с обеих сторон.
"Это село как логистический узел, потеря которого ухудшит коммуникацию между другими подразделениями, также образуется угроза южнее, в районе Славянки и Петропавловки. <...> Потеря этих сел приведет к дальнейшему движению (российских Вооруженных сил. — Прим. ред.) на Андреевку", — добавил он.
За прошедшую неделю Минобороны России сообщило об освобождении в ДНР населенных пунктов Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант и Ивановка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18